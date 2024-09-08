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巴黎奧運丨陳懿德當直播主持斷六親　黃庭鋒寄語年青人：有夢想就要堅持

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 51 分鐘前

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黃庭鋒及陳懿德

體壇盛事巴黎奧運圓滿落幕，香港代表隊再創佳績，其金牌數目更為歷屆之冠。昨日（9月7日）某商場舉辦活動，邀請黃庭鋒及陳懿德，分享在巴黎奧運時任主持所預備的功夫、直播賽事時發生的趣事，以及當中難忘的經歷。另外，大會亦邀請香港體操代表石偉雄及滑浪風帆代表馬君正任嘉賓。

黃庭鋒及陳懿德均有為本屆體壇盛事擔任主持，兩人表現亮眼，深受網民歡迎，相信兩人亦做了不少功課，黃庭鋒表示：「因為我有很多經驗豐富兼具專業知識的拍擋，所以我主要會搜集一些個人覺得幾有趣的資料，例如運動員及比賽的冷知識，希望可以增加觀眾的興趣。」

（左起）黃庭鋒、石偉雄、馬君正、陳懿德。

巴黎奧運丨黃庭鋒即時翻譯

當問到主持的難忘事，黃庭鋒回想起在女子單人乒乓球銅牌戰過後，對贏得銅牌的日本選手早田希娜進行訪問，需要即時翻譯，坦言訪問頗有難度，旨因對方語速很快，加上不能紙筆記錄，要單憑記憶翻譯重點。有幸自己當過運動員，較容易代入他們當時比賽的心情，令到訪問尚算順利。

提及運動員生涯，黃庭鋒表示自己於英國寄宿學校讀高中時，曾是學校足球隊的唯一亞洲球員，所以對於今日兩位運動員在場勉勵年青一代時，亦有感觸：「我很後悔，本來當年自己可以在英國球隊踢多兩三年，但最終因需應付考試、及英國球壇競爭太大而選擇放棄。」

所以他特別向在場的年青人表示：「都以石偉雄及馬君正為榜樣，有夢想就要堅持，面對難關就努力克服。加油！」

黃庭鋒後悔當年放棄足球生涯，寄語年青人堅持夢想。

巴黎奧運丨陳懿德「斷六親」 

活動中，陳懿德亦有分享擔任主持所作的準備功夫，「我比賽前幾個星期已經沒有外出吃飯或約朋友，全程留在家準備資料，例如參考選手之前的比賽片段，掌握基本的背景資料，亦有觀察其他前輩的評述風格，盡量學習。」

她的事前準備做到十足，更近乎斷六親地步，難怪在主持期間展現了莫大的進步，不少網民更紛紛湧到其社交平台中讚好留言。

陳懿德當日臨時上陣主持巴黎奧運表現出色獲讚。

她當日成功圈粉的一場比賽，就是為韓國羽毛球代表安洗瑩的半準決賽擔任評述，陳懿德對此稱：「其實我當時是臨時頂替另一位主持。在時間緊急的情況下，我搜集了安洗瑩及對手的資料，加上有聽到其他主持如何進行評述，我就學以致用。很高興我有這個機會，亦都很感謝粉絲的支持。」

在主持比賽期間，最令陳懿德感動的是了解到運動員背後的故事，例如有些為改善家庭環境而做運動員、有些因為紀念某人而爭奪獎牌，或者為了追夢等。

成名背後，不少運動員都受過傷或犧牲好多，就好似今日出席的兩位運動員，她稱：「石偉雄及馬君正在追夢過程受傷患困擾，但他們仍然努力堅持。」

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