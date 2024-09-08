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香港運動員｜何詩蓓開見面會簽名近5小時　「簽耐啲我都會」冀答謝支持者

社會

發布時間： 49 分鐘前

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何詩蓓今辦見面會。（朱永倫攝）

何詩蓓今日（8日）在太古城舉行見面會，大批市民在商場各層圍觀，亦有粉絲持自製的橫額及畫作到場支持。活動長近6小時，12時半先有何詩蓓分享會，下午1時半開始至6時05分則為見面會時段，由何詩蓓為市民簽名及一同拍照留念，名額共280個，早上9時正開始派發門票。

何詩蓓感謝市民刻意到場參加見面會，笑言出場時「緊張過奧運出場」，又指仍對自己的影響力感很驚訝，知道有部分人清晨5時許已在排隊，且不論在香港街頭或去歐洲旅行均有香港人找自己拍照，很感受到大家的愛及支持，形容自己很幸運。她亦主動向主辦機構提出，「唔介意坐成日為大家簽名，簽耐啲我都會」，希望想一直支持自己生涯的大家致謝。

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梁小姐與女兒早上7時半便已到場輪候見面會門票，排第26位。她指，女兒本身有學游泳，現在同學自由式，因奧運期間觀看何詩蓓比賽覺得其「好努力、好叻」，亦很欣賞其面對壓力的從容，故很希望能與何詩蓓見面，提到女兒昨日早上已很期待「係咁講話終於可以見到何詩蓓姐姐喇，都好開心。」

市民Grace與9歲女兒早上7時到場排隊，指女兒本身有學游泳，很喜歡何詩蓓，奧運期間即使賽事在半夜舉行，也會可以調鬧鐘起床觀賽，看到其奪牌也很開心，希望能與其一樣出色。她提到女兒在台上也問及何詩蓓9歲時的游泳表現，對方笑指當時「都唔係好叻」，且只懂蛙泳。

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