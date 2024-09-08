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舒適堡結業｜灣仔店將以「Healthy」品牌重開　網民斥該店設施舊、上落不便

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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(朱永倫攝)

有38年歷史的連鎖健身中心舒適堡上周五（6日）突然宣布暫時全線結業，聲稱灣仔分店將以「Healthy」品牌營運，並在日內重開。記者今日（8日）到訪上址，分店仍然關閉，未見有新招牌，另要核實身份才可前往分店所在的樓層。

舒適堡灣仔分店今日仍然關門，未有營業，亦未見換上新品牌Healthy的招牌。大廈地下燈牌上貼有海關的告示稱正調查案件，而升降機未能通往分店所在的樓層。

有花了1.8萬元購買8年會籍的顧客指，事前已有預感舒適堡會倒閉，「設施損壞了不維修，有些舊了又不換，員工的態度較差。」她沒有信心舒適堡可以履行承諾，稱「香港現時（經濟）很差，很難找新投資者」。

舒適堡在社交平台最後一次更新是在8月2日，內容是推銷會籍優惠，價錢由1,000元至1.8萬元不等。舒適堡在網頁表示，灣仔分店將以Healthy品牌營運，並在日內重開，承諾為原有客戶免費提供餘下的健身卡及私人教練服務。

截至今日中午12時，消委會共接獲358宗有關今次事件的投訴，涉及總金額12,171,425元 ，平均每宗個案涉及金額為33,998元。金額最高一宗涉及653,600元，最低一宗涉及1,000元。

消委會指，將密切留意事態發展，消費者如有需要，可聯絡消委會尋求協助。

有網民質疑該決定，批評灣仔分店設施殘舊，上落不便，建議新投資者應改為接手銅鑼灣店。

其實個白武士接手灣仔果間係咪搞笑

灣仔又殘舊，果到分開兩層，都唔緊要。佢係一樓同三樓錦樣

仲要唔俾行樓梯，部lift仲要得一部，又慢

點解唔接手銅鑼灣

都係相差一個站，都係港島中心點

個場都係殘舊，但係起碼好過灣仔￼￼￼

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