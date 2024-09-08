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馬季開鑼｜馬季開鑼日逾4.7萬入場創疫後新高　投注額逾13億按年升8.6%

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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2024/25年度馬季今日（8日）在沙田馬場開鑼。（梁偉榮攝）

2024/25年度馬季今日（8日）在沙田馬場開鑼，雖然間中有雨，但仍吸引大批馬迷進場，全日入場人數超過4.7萬人，創新冠疫情後開鑼日新高，其中內地遊客人數更打破歷來賽馬日紀錄，超過7,100人；投注額則止跌回升，至接近13.3億港元，較去年開鑼日上升8.6%。

翻查紀錄，今年馬季開鑼日整體入場人數，較去年多出逾1萬人，但仍未回復疫情前6萬至7萬人水平；開鑼日投注額則是自過去連續兩年下跌後，首度止跌回升，但仍低於2021年創下的14.41億元最高紀錄。

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新馬季開鑼日開幕儀式在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，特首李家超及馬會主席利子厚一同主持醒獅點睛儀式，一眾騎師也出席開幕典禮，祝願馬迷新馬季事事順利，並由李家超揮動大槌，敲響銅鑼後，標誌新馬季展開。

新馬季將舉行88個本地賽日，當中包括上演12場國際一級賽。今日開鑼日編排了10場本地賽事，焦點是第3場的香港特區行政長官盃，由大衛希斯訓練、潘頓策騎的賽駒「嘉應高昇」勝出，此駒為上屆「最佳新馬」及「最大進步馬匹」的得主。賽後，李家超頒發獎盃及銀碟予勝出馬主、練馬師與騎師。

另外，今天馬場內設有寓意幸運的銅鑼陣，不少馬迷入場時也敲打銅鑼，希望新馬季可以好運連連，入場人士也可獲贈新馬季賽事月曆。

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