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教師操守｜女學生Threads自揭16歲曾遭男教師性侵　教育局介入指學校已交報告

社會

發布時間： 1 小時前

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就近日網上流傳一名女學生懷遭男教師性侵，教育局證實正跟進事件。（資料圖片）

將軍澳區一間中學近日傳出有男教師涉嫌在家中性侵16歲女學生，引起網民熱議。教育局證實正跟進事件，涉事學校已向局方提交報告，若發現有教師違反專業操守，嚴重會取消其教師註冊資格（俗稱釘牌）。

一名女學生近日在網上社交平台Threads發文，根據她上載當時撰寫的事發經過，指事發於前年12月，事主已屆16歲。她在學校升中資訊日當值期間，曾向一名年逾30歲的男教師透露有玩「交友App」，言談間感受到對方關心、「好似可以彌補到細個失去父親嘅心結」，在學校活動結束後，應邀登上男教師座駕離校共進午膳。

女學生其後提出到男教師家中休息，男教師一度拒絕後應允。女學生稱在男教師家中床上獨自睡覺期間被叫睡，有人用手觸摸女生私處，其後再用下體摩擦女生私處，女生稱當時不知如何反抗，直至對方停手後離開。

女生在帖文表明事件出於她不懂保護自己，她過去亦獲得不同社工關心，惟事件距今逾1年半仍未能放下，「好記得當時警方同我講告唔入呢位老師嗰陣，我個心即刻好沉重，就好似有塊大石壓住我，好難抖氣、好辛苦咁。」

女生提到涉事男教師目前仍在她的母校任教，「仍受到很多女學生的仰慕」，故希望發文喚起社會大眾關注教師專業操守問題，並提醒女生懂得保護自己。

教育局回覆本報表示，涉事學校已通報教育局並提交報告，局方正跟進，若發現有教師違反專業操守，定會嚴正追究。局方強調十分重視教師的專業操守，如涉及涉嫌違法的個案，即使涉事教師最終沒有被定罪，但從學生福祉及教師專業的考慮，認為其行為是不能接受，嚴重個案會遭釘牌。本報今向懷疑涉事中學電郵查詢，至截稿前未獲回覆。

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