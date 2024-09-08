面癱危機｜ 女子頭髮未吹乾趕返工竟面癱 醫生：現2徵狀速求醫

【洗頭/吹頭髮/未吹乾/面癱/症狀/】洗頭一定要吹乾頭髮！河北早前有一名31歲女子因趕返工，洗頭後未吹乾方便就出門，結果患上「突發性面癱」，有醫生稱現2徵狀速求醫。到底洗頭髮是朝早洗定夜晚洗？7個洗頭冷知識必知。

綜合内地傳媒報道，該名女子因趕上班，頭髮未吹乾就駕電單車出門，直到晚上女子的右臉開始出現麻痺，睡覺時右眼無法閉上，翌日飲水發現，嘴巴也會漏水，求醫證實患上突發性面癱。

主診醫生稱，主因是女子洗頭後未吹乾就出門，駕車時又沿途受盡風吹。幸好經過大約10日治療，女子面癱徵狀大部分減退。

2大徵狀要立即求醫

醫生稱，治療突發性面癱黃金期是3日內，提醒若有面部麻痺或耳朵周圍疼痛情況，應立即求醫。又稱天氣炎熱人體易出汗，毛孔處於擴張狀態，長時間吹風血管劇烈收縮，久而久之會導致面神經局部腫脹受壓，引起面神經麻痹，建議日常生活要避免冷熱刺激，例如不要在洗頭後騎車，運動後不要對着冷氣機直吹等。

有人習慣晚上臨睡前洗頭，有人愛早上起床後洗，有人會洗完頭即梳理，究竟怎樣洗頭，對頭髮傷害最少？有網站列出一系列洗頭冷知識，TOPick精選出以下7點：

1. 洗頭最佳時間：下午1時到晚上10時

晚上10時到凌晨2時是頭皮細胞的再生、活躍期，因此在之前清洗頭皮有助促進頭皮細胞再生。

下午1時到晚上10時較適合洗頭，最不適合的是10時之後到上午，因正值頭皮鬆弛和休整期，不適合過度刺激。

2. 睡覺前要吹乾頭髮

頭髮未乾就睡覺，可能導致着涼感冒、頭髮毛鱗片易受損、掉髮增多、髮質變差等，所以睡前一定要確保頭髮已經9成乾以上，可減少毛鱗片受損，頭髮保持柔順。

3. 別梳濕頭髮

剛洗完頭，毛鱗片還處於張開狀態，如在此時梳頭次數過多，會造成明顯的毛鱗片受損，頭髮乾後會變得毛躁。

4. 不要把洗頭水倒在頭上

洗頭水必須先倒在手心，揉搓均勻之後再清洗頭髮。如果直接倒在頭皮上，容易有化學物殘留，且不利於起泡沫，清潔效果也不理想。

5. 水溫約40度

用太熱的水洗頭會傷害毛囊，最佳的水溫是在40度左右，感覺到比體溫稍熱即可。冷水洗頭最刺激頭皮，可能導致脫髮！

6. 洗頭後一定先擦乾

有些人認為吹頭對頭髮不好，因此習慣讓頭髮自然乾，但其實這觀念是錯誤的。

洗完頭，頭髮的毛鱗片張開，屬於脆弱的狀態，塵埃、細菌等都可能會「乘虛而入」，所以最好先用毛巾擦至6、7成乾，促進毛鱗片閉合，有助於減少對頭髮的傷害。

另外，再教大家正確洗頭4個步驟：

1. 首先洗濕頭髮

2. 再於手掌倒出一元或五元硬幣大小的洗髮液

3. 然後搓到頭皮上而非頭髮，再輕力按摩一兩分鐘

4. 沖洗乾淨後，再用洗髮液清潔多一次，便能有效清潔頭皮和頭髮上的油脂和塵垢等。

至於應否使用護髮素則視乎個人喜好，護髮素主要是令頭髮的質感較為順滑，無助於改善頭髮健康，使用時謹記要塗抹在頭髮而非頭皮上。

亞洲人頭髮較幼，部分護髮素成分停留在頭髮上，會令頭髮變重及看起來較「塌」，較難梳出豐厚感。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5