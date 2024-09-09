南韓音樂電影節放煙花直射觀眾席　導致17人受傷意外畫面曝光

▲ 南韓第20屆堤川國際音樂電影節「One Summer Night」發生意外。

南韓第20屆堤川國際音樂電影節（JIMFF）「One Summer Night」，首日演出於9月6日晚間舉行時，發生煙火誤發事故，原應射向天空煙火卻意外射往觀眾席，釀成17人受傷送院，其中兩名觀眾燒傷，另有15名輕傷觀眾接受治療後出院，警方已開始著手調查這此事件。

綜合《Star News》、《Newsis》等韓媒報道，活動邀請多位藝人進行表演，現場聚集約2000名觀眾，而晚間9時29分左右，當樂團QWER表演期間，煙火本應配合音樂節奏釋放，卻突然朝著觀眾席發射，即時黑煙四起，觀眾驚惶尖叫，現場一遍混亂。

結果意外導致17人受傷，其中1名40多歲的男子臉部燒傷，另1名10多歲的女子頸部也嚴重燙傷。

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煙火受潮導致意外

事故發生後，JIMFF執行委員會發表道歉聲明，對此次事故深表歉意，並向受傷的觀眾及其家屬致以誠摯的歉意，承諾將全力支持他們的康復和療養。未來將努力改善演出環境，確保類似事件不再發生：「我們將創建一個為觀眾提供安全的環境，也為未來的電影節提供良好的演出環境。」

經警方協同特效負責人進行調查，結果發現，因煙火被雨淋濕，導致受潮、燃燒不完全，才讓煙火未能正常往上飛，而向觀眾席發射。此外，警方將對事件負責人進行詳細調查，確認場地管理者是否有依照演出規定正確進行安全檢查。

「One Summer Night」是堤川國際音樂電影節的代表性節目，今年分別在6日與7日辦有兩場演出，，事故發生後，第2場演出仍如期進行，，演出團隊包括tripleS、AIMERS、DISH CRIMSON等，不過將煙火特效刪除。

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