遇溺｜27歲健身網紅　戶外游泳意外溺亡　生前最後影片驚現「兩個字」

【遇溺／身亡／健身網紅／劉燦／遇溺急救】節哀順變。坐擁逾10萬粉絲的內地健身網紅劉燦近日傳出死訊，由其家人公佈他日前游泳時遇溺身亡，終年27歲。有網民指，他是戶外游泳時發生意外，對此感到可惜和遺憾。

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遇溺身亡｜戶外游泳遇溺身亡

綜合內媒報道，坐擁逾10萬粉絲、27歲重慶健身網紅劉燦，於上周五（6日）由其家人在社交平台發布訃聞，指劉燦不幸在上周四（5日）在戶外游泳時意外遇溺身亡，其喪禮已於7日進行。

據《上游新聞》報道，其死訊獲劉燦親屬及朋友證實，終年27歲。劉燦妻子、朋友，以及劉燦兼職工作的相關公司均證實劉燦已經去世。健體運動員王強平出席劉燦葬禮時，表示難以接受其徒弟離世的消息。

死前曾用不吉利模板

突如其來的死訊讓網民大感意外，大量湧入帖文留言悼念，指「人生應該是『未完待續』啊！」、「可惜了，這麼年輕帥氣的小伙子，一路走好吧！」。劉燦不時上載戶外運動和健身的日常照片，而當中有網民表示，劉燦是因戶外游泳去世，「即使是擅長游泳的健身達人，也不應該以身涉險」。亦有網民發現，劉燦生前於社交平台上載的最後一條影片，使用「劇終」模板，在該帖文下留言指模板似乎預言其死訊，「有時候玄學不得不信，那個『劇終』的特效寓意很不好，真的不要用了」。

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健體比賽冠軍 坐擁逾１０萬粉絲

據報道，劉燦是重慶健體運動員（健體是健美的分支，更追求肌肉的美觀協調），曾獲得多個健體比賽冠軍，也作為cosplayer（動漫角色扮演者）在社交平台上活躍。生前最後第二部影片扮演的是遊戲《黑神話：悟空》中的二郎神。

6步遇溺急救方法

據本港仁安醫院資料顯示，遇溺時呼吸道受阻可致呼吸困難，甚至停止。當身體組織缺氧時，腦部及心臟也會相繼受影響，最後引致呼吸及心臟停止，如不及時急救，腦細胞將遭受無法治癒的損壞，嚴重可導致死亡。以下為對遇溺者的急救方法：

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心肺復甦法救人流程

對於遇上類似情況，本港消防處官網分享短片，教市民如何在施行心肺復甦法（Cardiopulmonary Resuscitation，CPR）救人：

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救人流程：

1. 確保現場環境安全

2. 檢查患者的清醒程度，在患者兩邊呼叫：「先生先生／小姐小姐！」

3. 如果患者無反應，應繼而擠壓兩邊肩斜肌

4. 向現場其他人尋救協助：「打999，同埋攞AED機嚟。」

5. 檢查呼吸，細心觀察患者胸口起伏；以不多於10秒，觀察患者有否正常呼吸；如無呼吸或不規律、非常慢，則要盡快施行心肺復甦法

心肺復甦法：

6. 於兩邊乳頭之間拉一條線和胸骨的交接點，先放一隻手掌根並張開手；另一隻手掌放於上方，兩手掌相疊，緊扣十指，手指離開患者身體

7. 手肘伸直令雙臂垂直，避免屈曲，向下壓5至6厘米

8. 每次按壓之後，確保胸部完全回彈

9. 避免按壓期間依靠在傷病者胸部上，整個過程掌根保持貼緊胸部

心肺復甦法：30下心外壓+2下人工呼吸，接壓速率約1秒2下，以15至18秒時間完成30下

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