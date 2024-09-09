MIRROR成員丨呂爵安霸氣護林明禎表示二人了解中　Edan與袁澧林沒聯絡

▲ 呂爵安回應現時與大馬女神林明禎的關係。

新馬季昨日（9月8日）開鑼，MIRROR成員呂爵安（Edan）到沙田馬場為「2024/25馬季開鑼日」任表演嘉賓，吸引大批爵屎（Edan歌迷）一早排隊入場。Edan在尾場賽事後在馬匹亮相圈獻唱熱門歌曲，包括《My Apple Pie》、《月光奏明曲》及《Again！》，希望可以霸到最佳位置支持偶像。

原來這次是Edan人生首次入馬場下注試手氣，不過自嘲「燈神」，借同事的戶口買了兩場，第一場買四重彩，第二場與花姐各自買「獨輸贏」，最後全軍覆沒，不過他認為感覺很新鮮。

MIRROR成員｜Edan首度回應與女神緋聞 呂爵安承認與林明禎曾歐洲齊食飯

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呂爵安林明禎緋聞丨Edan與袁澧林沒聯絡

另外，大馬女神林明禎將在本月13日到港出席見面會，這將是她與Edan傳出緋聞後首度見傳媒，Edan即提傳媒「手下留情」，並表示如果有甚麼問題找他便可，十分體貼。

他承認與林明禎彼此有聯絡，指二人了解之，稱：「大家畀啲空間我啦。」更承諾「如果有好消息就畀大家知。」花姐亦出口為他擋駕：「我係『阿媽』都未知，『阿媽』知道再話畀大家知。」

至於曾與他傳緋聞的袁澧林近日加盟香港女子甲組球會，Edan表示有留意此新聞事但不清楚詳情，更不知對方原來對方喜歡踢踢波，只知道她一向鍾意運動而已，兩人私下沒有聯絡。

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