  • 29°C
香港時間：202499日 (一) 11:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MIRROR成員丨呂爵安霸氣護林明禎表示二人了解中　Edan與袁澧林沒聯絡

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

呂爵安回應現時與大馬女神林明禎的關係。

新馬季昨日（9月8日）開鑼，MIRROR成員呂爵安（Edan）到沙田馬場為「2024/25馬季開鑼日」任表演嘉賓，吸引大批爵屎（Edan歌迷）一早排隊入場。Edan在尾場賽事後在馬匹亮相圈獻唱熱門歌曲，包括《My Apple Pie》、《月光奏明曲》及《Again！》，希望可以霸到最佳位置支持偶像。

原來這次是Edan人生首次入馬場下注試手氣，不過自嘲「燈神」，借同事的戶口買了兩場，第一場買四重彩，第二場與花姐各自買「獨輸贏」，最後全軍覆沒，不過他認為感覺很新鮮。

MIRROR成員｜Edan首度回應與女神緋聞　呂爵安承認與林明禎曾歐洲齊食飯

點擊圖片放大
+9
+8

呂爵安林明禎緋聞丨Edan與袁澧林沒聯絡

另外，大馬女神林明禎將在本月13日到港出席見面會，這將是她與Edan傳出緋聞後首度見傳媒，Edan即提傳媒「手下留情」，並表示如果有甚麼問題找他便可，十分體貼。

他承認與林明禎彼此有聯絡，指二人了解之，稱：「大家畀啲空間我啦。」更承諾「如果有好消息就畀大家知。」花姐亦出口為他擋駕：「我係『阿媽』都未知，『阿媽』知道再話畀大家知。」

至於曾與他傳緋聞的袁澧林近日加盟香港女子甲組球會，Edan表示有留意此新聞事但不清楚詳情，更不知對方原來對方喜歡踢踢波，只知道她一向鍾意運動而已，兩人私下沒有聯絡。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
開學日｜Ben Sir x 港大3尖子開Live「教學生開學」 分享減壓妙法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

MIRROR成員｜Edan首度回應與女神緋聞　呂爵安承認與林明禎曾歐洲齊食飯
16:07 2024/08/02
MIRROR成員｜Edan首度回應與女神緋聞　呂爵安承認與林明禎曾歐洲齊食飯
漸漸我們｜呂爵安欣賞陳凱詠有「拼勁」　JACE自揭後悔讀書時期無拍拖
13:23 2024/09/05
漸漸我們｜呂爵安欣賞陳凱詠有「拼勁」　JACE自揭後悔讀書時期無拍拖
MIRROR成員丨呂爵安胞妹「小如豬」瑜伽服騷修身成果　Edan反應極大作出一舉動【多圖】
18:37 2024/07/12
MIRROR成員丨呂爵安胞妹「小如豬」瑜伽服騷修身成果　Edan反應極大作出一舉動【多圖】
DSE放榜｜呂爵安貼兄妹舊照發文鼓勵考生　Anson Lo：怎樣也會有出路的
17:29 2024/07/17
DSE放榜｜呂爵安貼兄妹舊照發文鼓勵考生　Anson Lo：怎樣也會有出路的
12怪盜｜MIRROR成軍5年首部電影各懷絕技　姜濤因1事惹隊長不滿？【有片】
20:01 2024/03/14
12怪盜｜MIRROR成軍5年首部電影各懷絕技　姜濤因1事惹隊長不滿？【有片】

你可能感興趣

MIRROR成員｜Edan首度回應與女神緋聞　呂爵安承認與林明禎曾歐洲齊食飯
16:07 2024/08/02
MIRROR成員｜Edan首度回應與女神緋聞　呂爵安承認與林明禎曾歐洲齊食飯
漸漸我們｜呂爵安欣賞陳凱詠有「拼勁」　JACE自揭後悔讀書時期無拍拖
13:23 2024/09/05
漸漸我們｜呂爵安欣賞陳凱詠有「拼勁」　JACE自揭後悔讀書時期無拍拖
MIRROR成員丨呂爵安胞妹「小如豬」瑜伽服騷修身成果　Edan反應極大作出一舉動【多圖】
18:37 2024/07/12
MIRROR成員丨呂爵安胞妹「小如豬」瑜伽服騷修身成果　Edan反應極大作出一舉動【多圖】
呂爵安 林明禎 娛樂人物職業 演員 歌手 袁澧林 Mirror 緋聞

最高瀏覽

傳鄭欣宜產子丨指鄭欣宜秘密生B經手人身份曝光　林珊珊回應傳聞
傳鄭欣宜產子丨指鄭欣宜秘密生B經手人身份曝光　林珊珊回應傳聞
雄風殺手｜芹菜是男士雄風殺手？　李韡玲：血壓偏低體質弱人士慎吃
雄風殺手｜芹菜是男士雄風殺手？　李韡玲：血壓偏低體質弱人士慎吃
急症室最長等候時間（09月09日 時間04:05）
急症室最長等候時間（09月09日 時間04:05）
宅男女神丨馮盈盈勤做運動修出靚身段　FYY大騷蜜桃臀+事業線【多圖】
宅男女神丨馮盈盈勤做運動修出靚身段　FYY大騷蜜桃臀+事業線【多圖】
富國島親子遊｜富國島3大玩樂景點推介　坐纜車免費入水上樂園+餵駱駝長頸鹿+富國大世界
富國島親子遊｜富國島3大玩樂景點推介　坐纜車免費入水上樂園+餵駱駝長頸鹿+富國大世界