傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校

▲ 金牌監製錢國偉與陳宛蔚的愛女升小入讀九龍塘名校瑪利諾修院學校(小學部)。

【升小/瑪利諾修院學校(小學部)/錢國偉/神校/高才通/小學派位】前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉於2020年因胰臟癌病逝，終年59歲，遺下太太陳宛蔚及當時只有2歲的女兒。事隔4年，陳宛蔚重返職場養家，而女兒升讀小一，日前陳宛蔚在社交網上載女兒開學的照，從她身上穿的校服所見，是九龍塘名校瑪利諾修院學校(小學部)。

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錢國偉曾製作《獎門人》系列、《殘酷一叮》、《美女廚房》、《志雲飯局》等人氣遊戲及清談節目，以至大型節目《香港小姐》、《香港先生》，堪稱綜藝節目金牌監製。錢國偉在2015年與港姐陳宛蔚結婚，在2018年2月誕下女兒Abby。可惜2020年錢國偉因胰臟癌病逝，終年59歲，自從陳宛蔚重返職場擔任TVB的經理人獨力養家。為了給女兒最好的教育，安排女兒讀國際英文幼稚園St. Catherine's International Kindergarten，每年學費逾$70,000，而女兒都相當爭氣，小一考入神校瑪利諾修院學校(小學部)。

升小派位︱陳宛蔚愛女入讀神校瑪利諾

陳宛蔚在早前在社交網上載女兒身穿校服的照片，照片所見女兒舉起V字手勢及揹起書包開心迎接小一新生活，而陳宛蔚以英文寫道，「寶貝女轉眼升小一，盡情享受學校生活、盡力學習及交朋友，留下美好的回憶。」

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升小派位︱瑪利諾修院學校擁百年歷史

創校於1925年的瑪利諾修院學校（下稱瑪利諾）是九龍塘神校之一，設有中、小學部，皆屬津貼學校，中學部能為直屬小學部保留80%學位。瑪利諾以英文為教學語言，辦學宗旨是提供優質教育、多元化體驗及培育基本技能，使學生在心靈、才智、體能、心理、藝術和社交，均能健康發展。

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升小派位︱瑪利諾盛產政商界名人

瑪利諾中小學部均盛產政商界及娛樂圈名人校友，包括已故華懋集團主席龔如心、利孝和夫人兩名女兒、監警會成員及前教育署署長余黎青萍、民政事務局前常任秘書長李麗娟等。藝人方面則有港姐李嘉欣、梁詠琪、劉美君等，而關之琳、宣萱和劉小慧等都是瑪利諾小學部校友。

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瑪利諾小學部在全港小學排名中佔第二位，僅次拔萃女小學，不過拔萃女小學為私立學校，需要繳交學費，如果以津小排名，瑪利諾修院學校(小學部)屬全港第一。

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