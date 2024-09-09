傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家 愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
撰文： 王明芳
發布時間： 19 分鐘前
最後更新： 2 分鐘前
【升小/瑪利諾修院學校(小學部)/錢國偉/神校/高才通/小學派位】前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉於2020年因胰臟癌病逝，終年59歲，遺下太太陳宛蔚及當時只有2歲的女兒。事隔4年，陳宛蔚重返職場養家，而女兒升讀小一，日前陳宛蔚在社交網上載女兒開學的照，從她身上穿的校服所見，是九龍塘名校瑪利諾修院學校(小學部)。
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錢國偉曾製作《獎門人》系列、《殘酷一叮》、《美女廚房》、《志雲飯局》等人氣遊戲及清談節目，以至大型節目《香港小姐》、《香港先生》，堪稱綜藝節目金牌監製。錢國偉在2015年與港姐陳宛蔚結婚，在2018年2月誕下女兒Abby。可惜2020年錢國偉因胰臟癌病逝，終年59歲，自從陳宛蔚重返職場擔任TVB的經理人獨力養家。為了給女兒最好的教育，安排女兒讀國際英文幼稚園St. Catherine's International Kindergarten，每年學費逾$70,000，而女兒都相當爭氣，小一考入神校瑪利諾修院學校(小學部)。
升小派位︱陳宛蔚愛女入讀神校瑪利諾
陳宛蔚在早前在社交網上載女兒身穿校服的照片，照片所見女兒舉起V字手勢及揹起書包開心迎接小一新生活，而陳宛蔚以英文寫道，「寶貝女轉眼升小一，盡情享受學校生活、盡力學習及交朋友，留下美好的回憶。」
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升小派位︱瑪利諾修院學校擁百年歷史
創校於1925年的瑪利諾修院學校（下稱瑪利諾）是九龍塘神校之一，設有中、小學部，皆屬津貼學校，中學部能為直屬小學部保留80%學位。瑪利諾以英文為教學語言，辦學宗旨是提供優質教育、多元化體驗及培育基本技能，使學生在心靈、才智、體能、心理、藝術和社交，均能健康發展。
升小派位︱瑪利諾盛產政商界名人
瑪利諾中小學部均盛產政商界及娛樂圈名人校友，包括已故華懋集團主席龔如心、利孝和夫人兩名女兒、監警會成員及前教育署署長余黎青萍、民政事務局前常任秘書長李麗娟等。藝人方面則有港姐李嘉欣、梁詠琪、劉美君等，而關之琳、宣萱和劉小慧等都是瑪利諾小學部校友。
名校攻略丨插班考入神校拔萃女小學 4家長分享3大攻略：毋須讀名幼
瑪利諾小學部在全港小學排名中佔第二位，僅次拔萃女小學，不過拔萃女小學為私立學校，需要繳交學費，如果以津小排名，瑪利諾修院學校(小學部)屬全港第一。
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