張致恒一家丨雯雯放負停不了再發文炮轟 力數Steven懶理兒子生病
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 1 小時前
張致恒（Steven）與老婆區燕雯婚後問題眾多，雯雯不時於社交平台發文「放負」，她的確早前有一段時間未有大呻特呻，但今日（9日）凌晨12時多又再「捲土重來」，發文力數Steven的不是！
張致恒一家丨曝光一家六口合照混亂實況 Steven：可以照顧一個屋企係我嘅福份
張致恒一家丨雯雯指Steven懶理生病兒子
相當著緊四名兒子的雯雯，直言「我靜咗咁耐，又出嚟發癲」，她就是不滿Steven懶理生病的三子張天朗：
屋企存在病菌
一個傳一個
仲要全部末病好
今日帶一個
朋友小朋友嘔左（咗）
回家沖涼
坦白講對人地（哋）同自己小朋友負責任嘅
係咪唔應該呢個時候去博
我知道呢位朋友幫左我地（哋）好多 我地（哋）係冇可能拒絕
但咁多小朋友 我相信真心朋友嘅會明白
今日朗朗 仲要呼吸唔到 要立刻去醫院
當時你係（喺）出面招呼緊朋友
仲要走入黎（嚟）大大聲鬧我
連朗朗辛苦到咁喊到咁西利都望左（咗）我一眼
細细聲叫左（咗）我一聲媽咪。
再到我媽打來 聽到我喊都安慰我叫我快帶朗去醫院
你？！
最記得：
佢宜家 仲有呼吸咪得
張致恒一家丨雯雯曾被問「老公係咪生性咗？」
在上月中，雯雯在IG限時動態與網民玩「你問我答」，網民都相當關心Steven，有人直接問：「老公係咪生性咗？」雯雯似乎沒好氣地回應：「唔討論呢啲喇。」
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