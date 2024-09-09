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張致恒一家丨雯雯放負停不了再發文炮轟　力數Steven懶理兒子生病

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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張致恒太太雯雯又再「放負」。

張致恒（Steven）與老婆區燕雯婚後問題眾多，雯雯不時於社交平台發文「放負」，她的確早前有一段時間未有大呻特呻，但今日（9日）凌晨12時多又再「捲土重來」，發文力數Steven的不是！

張致恒一家丨曝光一家六口合照混亂實況　Steven：可以照顧一個屋企係我嘅福份

張致恒一家丨雯雯指Steven懶理生病兒子

相當著緊四名兒子的雯雯，直言「我靜咗咁耐，又出嚟發癲」，她就是不滿Steven懶理生病的三子張天朗：

屋企存在病菌
一個傳一個
仲要全部末病好


今日帶一個
朋友小朋友嘔左（咗）
回家沖涼
坦白講對人地（哋）同自己小朋友負責任嘅
係咪唔應該呢個時候去博


我知道呢位朋友幫左我地（哋）好多  我地（哋）係冇可能拒絕

但咁多小朋友 我相信真心朋友嘅會明白

今日朗朗 仲要呼吸唔到 要立刻去醫院
當時你係（喺）出面招呼緊朋友
仲要走入黎（嚟）大大聲鬧我

連朗朗辛苦到咁喊到咁西利都望左（咗）我一眼
細细聲叫左（咗）我一聲媽咪。
再到我媽打來 聽到我喊都安慰我叫我快帶朗去醫院
你？！

最記得：
佢宜家 仲有呼吸咪得

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張致恒一家丨雯雯曾被問「老公係咪生性咗？」

在上月中，雯雯在IG限時動態與網民玩「你問我答」，網民都相當關心Steven，有人直接問：「老公係咪生性咗？」雯雯似乎沒好氣地回應：「唔討論呢啲喇。」

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