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舒適堡結業｜消委會接605宗投訴涉款1890萬元　提醒苦主接受新店服務前2大須知

社會

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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消委會接605宗投訴涉款1890萬元，提醒苦主接受新店服務留意2大要點。(資料圖片)

大型健身中心舒適堡上周五（6日）宣布暫時結業，消委會表示，截至上午8時，接獲605宗投訴，涉及金額1,890萬元，最高個案涉及65萬，她引述個案稱，教練指近期業績不太好，請求該名投訴人幫忙，於時短時間內簽了4份合約。另有部分個案涉款30至40萬元。

消委會總幹事黃鳳嫺今日（9日）在電台節目上表示，截至上午8時，接獲605宗投訴，涉及金額1,890萬元，最高個案涉款65萬元，有投訴人指「教練話近期唔係幾好數，話幫幫手，就短時間內簽4份合約」，最低涉款個案1,000元，平均每宗約3.1萬，有長者簽了價值9,800元的10年會籍，仍在冷靜期，但未能聯絡商戶取消合約。

她稱，基於舒適堡涉及健身和美容行業，是十分複雜的法律問題，形容消費者現時處境不太明朗，建議若消費者選擇轉去灣仔新店，要評估新業務能否滿足需要，亦要留意條款有否更改及新細則，一旦接受新公司提供的服務，日後將不能再追討。

她補充，消費者若不接受新條款，有權利要求新店退款；如近期簽的會籍，並以信用卡付款，可向發卡銀行申請退款，視乎每間公司退款時限；如舊會籍未用完，消費者有權利去追討原來的商戶，但如何聯絡商戶或是一個難題。

消費者擔心舒適堡有新投資者接手涉及「左手交右手」，黃鳳嫺稱，要留意新公司註冊時的登記董事名稱等安排，才能了解清楚。

另外，由於舒適堡亦有提供美容服務，黃鳳嫺敦促商戶及早交代現有會籍的後續安排。

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