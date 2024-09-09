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親子自助餐｜九龍東皇冠假日酒店自助餐優惠買1送1　$135起任食生蠔+優惠碼再減$120

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

九龍東皇冠假日酒店自助餐優惠買1送1，$135起任食生蠔，輸入優惠碼再減$120。

【香港九龍東皇冠假日酒店/自助餐/自助餐優惠/自助餐買一送一/酒店自助餐/Buffet/美食/優惠】一家大細想趁周末假期共享天倫樂？自助餐是一個不錯的選擇。香港九龍東皇冠假日酒店12周年慶，推出自助餐買一送一優惠，人均$135起任食生蠔、燒羊脾、北京填鴨，輸入指定優惠碼額外再減$120，今日（9日）中午12時起於KKday開搶，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜人均$135起任食生蠔

香港九龍東皇冠假日酒店 The Chef’s Table 尚廚自助餐推出買一送一優惠，「東瀛滋味嘉年華」自助晚餐供應新鮮生蠔、甲羅燒、蒲燒鰻魚飯、日式醬燒帆立貝、照燒鯖花魚。星期五至日及公眾假期限定提供油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身。

「環球美食盛宴」自助午餐精選推介新鮮生蠔、燒羊脾、韓燒牛仔骨、蒜辣牛油虎蝦、北京填鴨，還有小朋友最愛的甜品，包括北海道芝士蛋糕、日式布丁燒、櫻花水信玄餅、即制花型班戟等等。

另外還有榴槤控必試的「東南亞．榴槤忘返」下午茶自助餐，供應泰式班蘭雞、冬蔭功大蝦意粉、榴槤芝士薄餅、象拔蚌刺身、煙三文魚等鹹點及冷盤。甜品有即製榴槤雪糕、榴槤酥條、榴槤芝士撻、榴槤班戟，更可任食Häagen-Dazs雪糕。

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香港九龍東皇冠假日酒店自助餐優惠詳情
預訂日期：9月9日12:00至9月15日23:59 
用餐日期：9月10日至10月31日
地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓The Chef’s Table 尚廚

【買一送一】「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐連無限暢飲
用餐時間：18:30–21:30；9月17日（第一輪）17:30–19:45/（第二場）20:15 – 22:30
優惠價：
星期一至四 $718/2位，平均$359/位（原價$1,316/2位）
輸入優惠碼「DINNER120」即享$120折扣，即$598/2位，平均$299/位

星期五至日、公眾假期及前夕$766/2位，平均$383/位（原價$1,404/2位）
輸入優惠碼「DINNER120」即享$120折扣，即$646/2位，平均$323/位

預定網站：【按此連結】

【低至7折】「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐連無限暢飲
用餐時間：18:30-21:30
優惠價：
星期一至四 成人$478/位，小童（3至12歲）$334/位，長者（60歲以上）$414/位（原價 成人$658/位，小童$460/位，長者$570/位）
星期五至日 成人$542/位，小童（3至12歲）$389/位，長者（60歲以上）$474/位
（原價 成人$702/位，小童$504/位，長者$614/位）

預定網站：【按此連結】

【買一送一】環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲
用餐時間：12:00-14:30
優惠價：
星期一至五 $418/2位，平均$209/位（原價$766/2位）
輸入優惠碼「LUNCH120」即享$120折扣，即$298/2位，平均$149/位

星期六至日$466/2位，平均$233/位（原價$854/2位）
輸入優惠碼「LUNCH120」即享$120折扣，即$346/2位，平均$173/位

預定網站：【按此連結】

【低至7折】環環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲
用餐時間：12:00-14:30
優惠價：
星期一至五 成人$278/位，小童（3至12歲）$198/位，長者（60歲以上）$238/位（原價 成人$383/位，小童$273/位，長者$328/位）

星期六至日 成人$330/位，小童（3至12歲）$245/位，長者（60歲以上）$287/位（原價 成人$427/位，小童$317/位，長者$372/位）

預定網站：【按此連結】

【買一送一】東南亞．榴槤忘返/ 味遊歐陸下午茶自助餐連無限暢飲
用餐時間：15:15-17:15
優惠價：
星期六至日 $322/2位，平均$161/位（原價$590/2位）

預定網站：【按此連結】

預訂下午茶自助餐低至75折優惠，輸入優惠碼「70CHEF120」即享額外$120折扣。優惠碼數量有限，用完即止。 

【低至75折】東南亞．榴槤忘返/ 味遊歐陸下午茶自助餐連無限暢飲
用餐時間：15:15-17:15
優惠價：星期六至日及公眾假期 成人$228/位，小童$177/位（原價 成人$295/位，小童$229/位）

預定網站：【按此連結】

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