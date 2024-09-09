公職失當｜涉偕妻受賄逾114萬　男總督察准以120萬元保釋10月再訊

▲ 被告何妍頴准保釋候訊。（陳曉欣攝）

38歲男總督察何兆東與其妻涉收取1名商人逾114萬元的現金及禮物，向商人泄露案件資料或傾向優待商人。何及其妻被廉署控告公職人員接受利益或公職人員行為失當等6罪，案件今（9日）於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，押後至10月31日待轉介至區域法院的文件。裁判官批准何以120萬元保釋外出，其妻則以2萬元保釋，兩人其間不得離港。

▲ 東區裁判法院。

被告何兆東（38歲），報稱警務處總督察，被控2項公職人員接受利益罪及3項公職人員行為失當；其妻何妍頴（36歲），報稱家庭主，被控1項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪。

2項公職人員接受利益罪指，何兆東於2021年8月至2023年1月期間，從曲海鵬接受利益，即一筆50萬元及總值約64.8萬元的現金、童裝及1個手袋，作為何在履行職務時於涉及曲的刑事案件調查中，傾向優待曲的誘因或報酬。

另3項公職人員行為失當罪指，何兆東於2021年9月至2022年10月期間，在履行公職期間或利用其公職身分的情況下，向曲及或梁國興洩露警方內部資料，包括案件疑犯及涉案人士資料；以及在調查時傾向優待曲或梁。

何妍頴的控罪指，何協助何兆東接受總值逾13萬元的現金、童裝及手袋而優待曲。

被告沒有律師代表，控方申請押後案件至10月31日，以待轉介至區域法院的文件獲批。裁判官另批准何兆東以120萬元保釋外出，何妻則以2萬元保釋，兩人其間不得離港及不得接觸控方證人。

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記者：陳曉欣