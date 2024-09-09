搭飛機穿搭｜空姐靠睇鞋秒知乘客性格　着洞洞鞋代表衛生差呢款鞋「西客指數」最高

▲ 空姐靠睇鞋秒知乘客性格，着洞洞鞋代表衛生差，呢款鞋「西客指數」最高。

【搭飛機穿搭／搭飛機禁忌／洞洞鞋／運動鞋／衛生／西客】平時大家坐飛機會穿什麽鞋？早前美國一位任職5年的資深空姐分享影片，表示可「憑鞋識人」，例如穿Crocs洞洞鞋代表衛生差，1款鞋「西客指數」最高。影片發布後引起網民熱議，直呼「觀察細微」！

最新影片推介：

搭飛機穿搭｜資深空姐「憑鞋識人」

美國西南航空公司空姐Cheryl Killough在TikTok上分享一系列影片，表示她能夠僅根據乘客所穿的鞋子，便能判斷對方的性格和行為。其中，她指出穿New Balance運動鞋的乘客最可愛，穿雪靴的乘客同樣被認為非常友善。

不過，她又指出，穿洞洞鞋的乘客可能衛生較差，而穿著毛毛女性拖鞋的乘客則被認為「往往很難搞」。另外，Cheryl表示，如果乘客穿Timberland靴子或Hoka運動鞋，若飛機發生緊急狀況，她都會馬上找他們幫忙。

至於穿著登山鞋的乘客，Cheryl指他們對於乘坐飛機非常熟悉；她還坦言不信任穿著高筒Nike AIR JORDAN的乘客。

點擊下圖即睇「憑鞋識人」：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

搭飛機穿搭｜網民意見兩極

影片發布後引起網民熱議，不過對於Cheryl的言論，網民的看法兩極，不少人紛紛讚同她的細微觀察，亦有人認為這些只是一些刻板印象：「我穿Crocs只是為了更方便過關和走路更舒服。」、「即係一竹篙打一船人」、「道理係咪同戴帽子嘅女生有九成是冇洗頭一樣？」

更多網民留言請看：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

更多相關報道：搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著 專家：穿這1種褲隨時致命

報道引述了不同專家，分享乘搭飛機時「千萬不能穿」的衣著，包括短褲、緊身衣物、高踭鞋、瑜珈褲、人字拖鞋及牛仔褲。網紅空少Tommy Cimato就曾指出，機艙座位並非定期清潔，因此穿著短褲或短裙便會更容易接觸到細菌，不建議穿短褲；空姐Andrea Fischbach曾在受訪時分享，乘搭飛機時身穿任何緊身或對皮膚造成壓力的衣服，都有可能導致抽筋、腫脹，甚至在之後引起疼痛，因此不建議乘客穿著；另有專家稱，這種穿搭在發生意外時穿上，更可能增加死亡機率。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映： 機上惡菌丨搭飛機2大位置小心染惡菌 資深機組人員分享5招自保

飛機易染皮膚病

事實上，飛機上有不少衛生黑點。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指出，於航機上感染皮膚病情況時有發生，主因多為上一位乘客本身帶菌，如座位未經徹底消毒便讓下一位乘客使用，便有機會傳染。

陳醫生認為，最直接有效的方法是減少皮膚與座位直接接觸，避免穿熱褲或短裙固然是方法之一，但如果考慮到女士穿著品味或天氣情況，就坐前以毛氈或外套覆蓋座位亦可有效減少被感染機會。

飛機5大衛生黑點

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5