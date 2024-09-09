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64歲洪朝豐突以《再會了》為題發文令人憂心　兩歷癌症割舌保命60歲出櫃：重頭出發

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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洪朝豐以《再會了》為題發文令不少人憂心。

現年64歲、在90年代於電台界紅極一時的洪朝豐，後來與寶詠琴「姊弟戀」更一度為城中熱話。

可是，洪朝豐在昨晚（9月8日）於在個人社交平台以《再會了》發文，當中提到：「果說，臨死一刻，我最想見誰，那是我兒，血脈相連。」、「永別了，我的朋友，我的心情，你不會知道。」

此外，洪朝豐更指：「永別啊，不要在我墳前哭泣，我不在那裏。」、「再會了，三千大千世界，我們終於再見了。」

【宣布出櫃】洪朝豐跟寶詠琴分手後成同性戀　公開擇偶要求：要似我一樣浪漫

洪朝豐在個人社交平台以《再會了》發文，令不少朋友憂心。

洪朝豐《再會了》發文全文如下：

《再會了》

繁花千樹，落英繽紛。流水無情，斷送幾許花魂。半世繁華，半世淡靜，修得幾時清閑。欣悲交集，是死亡的吟唱？無悲無喜，無得無失，是生命的讚歌？如此一詠三歎，只為多情。多情應笑我，早生華髮。。

如果說，臨死一刻，我最想見誰，那是我兒，血脈相連。如果最後要說一句說話，我只默然，不說半個字，就這樣離開。也許會帶着一朵隱隱的微笑。為着感恩。不知道。

永別了，我的朋友，我的心情，你不會知道。半世起落，如泡如影，如夢初醒，驀然回首，只為尚餘一點溫柔。

永別啊，我的戀，猶如鄭愁予的詩歌《雨絲》～

我們底戀啊，像雨絲，

在星斗與星斗間的路上，

我們底車輿是無聲的。

曾嬉戲於透明的大森林，

曾濯足於無水的小溪，

那是，擠滿著蓮葉燈的河床啊，

是有牽牛和鵲橋的故事

遺落在那裡的……

遺落在那裡的　　

我們底戀啊，像雨絲，

斜斜地，斜斜地織成淡的記憶。

而是否淡的記憶

就永留於星斗之間呢，

如今已成摔碎的珍珠，

流滿人世了。。

永別啊，不要在我墳前哭泣，我不在那裏。

不要想起我。我只是藍色天空下，一隻小鳥飛過。或者，夕陽西下，我是一陣清風，我是漫天彩霞。我是不可捕捉的。不要讓我牽掛。

再會了，三千大千世界，我們終於再見了。隔了一世。。

洪朝豐

洪朝豐發文報平安

洪朝豐的發文一出即令不少朋友擔心，怕他自尋短見。幸在今日（9月7日）凌晨，洪朝豐在個人社交平台報平安，寫道：

不好意思，嚇着了你們。是這樣的。《再會了》這個創作由”繁花千樹，落英繽紛”短短兩句開始，然後，根據”落英”，很自然的順着便接了”流水無情，斷送幾許花魂”開展下去，它注定要表述死亡，滄桑，無奈與告別。我只是順着它的行氣與流暢創作下去。也不知道文章這麼嚇人。
剛才有好朋友很緊張的打電話找我，說怕我自殺。還有許多我的朋友也很緊張。連內地和海外的朋友也很緊張。不少臉書朋友亦很緊張。李默也在群組中說：「洪朝豐怎樣了？剛才雲翔導演看到他fb 發出「告別文」，我去看嚇了一跳，為什麼呀？大家趕快問一下他！」
也有中文大學新聞系的同門師妹Mavis 給我寫來一番感人的說話。她說：
師兄
看到你的fb post
我答應你
我不會想起你
但你永在我的心中
感恩有緣在2015年與師兄相遇
更有幸一起和音樂遊戲
雖然我們見面的機會不多
但每次都充滿快樂和啟發
謝謝親愛的師兄
不大清楚是甚麼一回事
不過以上的話我一直想向你說
所以在這裏就留個言
祝福師兄平安、幸福❤️🙏🏼
感謝大家的關心。是的，這只是一篇剎那間的創作。也許我在欣賞死亡文學之美。唯有經歷過生死，才能如此隔岸觀火，觀照死亡與別離。不用擔心。
再說一聲：抱歉，不好意思！

洪朝豐曾是當紅DJ。

寶詠琴戀情轟動一時

洪朝豐在1983在香港電台擔任DJ入行，由他主持的人物專訪及清談節目深受聽眾歡迎。當年新城電台更以年薪達七位數字邀請洪朝豐過檔，風頭一時無兩。同年，跟大學時期認識的葉桂好結婚，可惜婚姻只維持了6年。

後來，洪朝豐與年長6歲的寶詠琴相戀，二人愛得高調，寶詠琴更以「置之死地而後生」形容二人的關係。可惜二人分手時更激發罵戰，當時患上躁狂症的洪朝豐更曾稱：「我一隻手指捽死佢！」。

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人生經歷充滿戲劇性

在2017年，洪朝豐確診患上舌癌，癌細胞又擴散至淋巴，他要割脷保命，可是之後嗓音受影響，進食失去味覺。幸好前妻葉桂好重情重義，一直在他的身邊照料。但在2018年再發現淋巴癌，洪朝豐人生跌至谷底。2019年，洪朝豐發現小腸有腫瘤，進行手術切除後，幸證實腫瘤屬良性。

翌年，他於社交平台公開性取向宣布出櫃，以《六十出櫃書》為題撰文寫道：「我終於出櫃了，就在六十歲，甲子之歲，重頭出發，自此活在光天化日底下，不再驚怕。出櫃後，我期待可以正式幫助因為雙性戀或同性戀性傾向，而感到不安與茫亂的人。」

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