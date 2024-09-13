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胰臟癌｜胰臟癌指數超標40倍卻不見癌細胞　女子戒喝這飲品1個月後不藥而癒

食用安全

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

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【癌症／胰臟癌／紅茶／茶飲／飲食習慣／含糖飲料】飲茶竟然有機會致癌？近日有台灣醫生分享案例，有名中年女子因腹痛就醫，經檢查後發現其癌症指數超標，但其後進行了各項檢查都未有發現癌細胞；醫生感到奇怪，問診後就發現她愛喝含糖紅茶，認為是導致癌症指數超標的原因，故建議女子要戒掉，最終在1個月後，女子再覆診就顯示癌症指數回復正常。醫生慶幸及早發現問題根源，未有造成憾事。

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胰臟癌｜53歲女癌症指數超標40倍

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在健康節目《小宇宙大爆發》上分享案例，該名52歲女子因持續肚痛而求診，醫生為她進行抽血檢查後發現，其胰臟癌指數CA19-9高達1400（正常值為37），醫生認定女子有大機會已罹患胰臟癌；但其後為女子安排進行各種詳細檢查，不論是照超聲波，還是照胃鏡、大腸鏡等都未有在其體內發現任何癌細胞。

醫生對此感到奇怪，於是進一步追問女子的飲食習慣。醫生憶述，女子透露自己非常愛喝茶，尤其是含糖紅茶，幾乎每天都會飲1至2升的分量，並已維持如此習慣多年。醫生直言「（她）幾乎當水在喝」，並告誡女子表示，長期飲用大量茶飲，本身對胃部就有不良影響，故建議她先停止飲用。

胰臟癌｜實測結果揭問題源頭

女子聽從醫囑戒飲含糖紅茶，1個月後覆診再次進行抽血檢查，結果顯示其癌症指數降至42。醫生見狀就開始懷疑，癌症指數的變化也許與飲用紅茶有關。為了作進一步確認，醫生與女子商討進行實驗，讓她重新開始飲紅茶，果不其然在1個月後癌症指數再次上升至700。隨後女子又再停止飲用，癌症指數又降至25，此時醫生確定問題來源正正是含糖紅茶，建議女子不要再飲任何含糖茶飲。醫生慶幸，女子及時發現身體出現問題而求醫，避免了癌症發生。

錢政弘指出，過往有研究指出，如果20至45歲的人士每天飲2杯含糖飲料，患上胰臟癌的風險會增加3倍，故提醒大家別輕視含糖飲料對身體的危害，這些日常生活的習慣恐怕會逐漸增加胰臟發炎或致癌風險，建議喝茶選擇無糖為佳，也盡量避免添加其它配料。

同場加映：

胰臟癌｜婦人不煙不酒無病史　食飽胃脹揭患「癌王」　醫生：愛吃2類食物惹禍

胰臟癌｜胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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胰臟癌｜胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2021年導致889人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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胰臟癌｜高糖食物增胰臟癌風險

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