  • 27°C
香港時間：202499日 (一) 13:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

三屆視后丨阿佘任林峯個唱嘉賓激罕獻唱　佘詩曼緊張到腳震：我驚到死呀！

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

佘詩曼激罕開金口！

林峯於澳門舉行《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》，更邀得好拍檔佘詩曼任嘉賓，「使徒CP」合體令觀眾歡呼聲不斷。

激罕獻聲的佘詩曼於後台已難掩緊張，當髮型師為她整理頭髮，只見拿著咪的阿佘緊張到深呼吸一下，然後輕聲說出一句：「好驚」，其後如小女孩般皺起眉說：「我想返番去演戲算啦！」

三屆視后：緊張到死

當「釘姐」出場時全場觀眾歡呼，阿佘跟林峯同樣以黑色造型示人，二人合唱一曲《愛在記憶中找你》，或許是太緊張的關係，阿佘起初有少許甩嘴，其後更調校下耳機。

合唱完畢林峯以「女朋友」稱呼阿佘，罕有開金口的阿佘說：「緊張到死，做歌星真係好勁，你唔驚嘅咩?」至於林峯就大讚阿佘：「阿佘真係好認真，我一個多月前邀請佢，佢就準備到依家！」

三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸

點擊圖片放大
+7
+6

「七魔女」成員往捧場

阿佘笑稱邀她做嘉賓可謂大瞻之舉：「多謝你邀請我做嘉賓，多謝你咁博呀！搵我嚟，唔怕搞衰你個concert。」

林峯即力挺好友：「唔會，唔好玩啦，阿佘唱歌好好聽，想遲啲跟阿佘有首合唱歌，大家界啲鼓勵。」

其後林峯返回後台換衫，阿佘獨唱一曲《唯獨你是不可取替》，觀眾報以掌聲鼓勵，阿佘說：「我係好驚，但經過啲姊妹、兄弟嘅鼓勵下，嚟啦！」原來阿佘一班好友姚樂怡、周家蔚以及梁靖琪也有撐場，唱畢即傻笑：「嚇死我喇就嚟！」

完騷後阿佘於IG分享照片兼寫道：「驚咗成日，終於大功告成！」

三料視后丨佘詩曼現身撐Ian個唱　化身「Hellosss」唱《留一天與你喘息》

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
開學日｜Ben Sir x 港大3尖子開Live「教學生開學」 分享減壓妙法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

佘詩曼高海寧憑《新聞女王》分奪視后女配角　阿佘讚高Ling實至名歸
16:34 2024/09/06
佘詩曼高海寧憑《新聞女王》分奪視后女配角　阿佘讚高Ling實至名歸
家族榮耀之繼承者丨林峯想下次與阿佘合演兄妹　佘詩曼指佘媽非常健康
17:03 2024/05/12
家族榮耀之繼承者丨林峯想下次與阿佘合演兄妹　佘詩曼指佘媽非常健康
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
13:11 2024/08/06
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
三料視后丨佘詩曼欣賞鄭秀文演唱會　人氣高企狂被觀眾「集郵」
12:51 2024/07/18
三料視后丨佘詩曼欣賞鄭秀文演唱會　人氣高企狂被觀眾「集郵」
三屆視后丨佘詩曼與契女合照被指似姊妹　曾自爆有10多位契仔契女
13:13 2024/07/03
三屆視后丨佘詩曼與契女合照被指似姊妹　曾自爆有10多位契仔契女

你可能感興趣

佘詩曼高海寧憑《新聞女王》分奪視后女配角　阿佘讚高Ling實至名歸
16:34 2024/09/06
佘詩曼高海寧憑《新聞女王》分奪視后女配角　阿佘讚高Ling實至名歸
家族榮耀之繼承者丨林峯想下次與阿佘合演兄妹　佘詩曼指佘媽非常健康
17:03 2024/05/12
家族榮耀之繼承者丨林峯想下次與阿佘合演兄妹　佘詩曼指佘媽非常健康
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
13:11 2024/08/06
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
佘詩曼 林峯 娛樂人物職業 演員 歌手 使徒行者 電視劇 TVB 演唱會

最高瀏覽

宅男女神丨馮盈盈勤做運動修出靚身段　FYY大騷蜜桃臀+事業線【多圖】
宅男女神丨馮盈盈勤做運動修出靚身段　FYY大騷蜜桃臀+事業線【多圖】
急症室最長等候時間（09月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月09日 時間12:05）
曾俊華：香港仍是國際金融中心　因至少仍擁有「兩個C」
曾俊華：香港仍是國際金融中心　因至少仍擁有「兩個C」
傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
富國島親子遊｜富國島3大玩樂景點推介　坐纜車免費入水上樂園+餵駱駝長頸鹿+富國大世界
富國島親子遊｜富國島3大玩樂景點推介　坐纜車免費入水上樂園+餵駱駝長頸鹿+富國大世界