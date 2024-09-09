三屆視后丨阿佘任林峯個唱嘉賓激罕獻唱　佘詩曼緊張到腳震：我驚到死呀！

▲ 佘詩曼激罕開金口！

林峯於澳門舉行《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》，更邀得好拍檔佘詩曼任嘉賓，「使徒CP」合體令觀眾歡呼聲不斷。

激罕獻聲的佘詩曼於後台已難掩緊張，當髮型師為她整理頭髮，只見拿著咪的阿佘緊張到深呼吸一下，然後輕聲說出一句：「好驚」，其後如小女孩般皺起眉說：「我想返番去演戲算啦！」

三屆視后：緊張到死

當「釘姐」出場時全場觀眾歡呼，阿佘跟林峯同樣以黑色造型示人，二人合唱一曲《愛在記憶中找你》，或許是太緊張的關係，阿佘起初有少許甩嘴，其後更調校下耳機。

合唱完畢林峯以「女朋友」稱呼阿佘，罕有開金口的阿佘說：「緊張到死，做歌星真係好勁，你唔驚嘅咩?」至於林峯就大讚阿佘：「阿佘真係好認真，我一個多月前邀請佢，佢就準備到依家！」

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「七魔女」成員往捧場

阿佘笑稱邀她做嘉賓可謂大瞻之舉：「多謝你邀請我做嘉賓，多謝你咁博呀！搵我嚟，唔怕搞衰你個concert。」

林峯即力挺好友：「唔會，唔好玩啦，阿佘唱歌好好聽，想遲啲跟阿佘有首合唱歌，大家界啲鼓勵。」

其後林峯返回後台換衫，阿佘獨唱一曲《唯獨你是不可取替》，觀眾報以掌聲鼓勵，阿佘說：「我係好驚，但經過啲姊妹、兄弟嘅鼓勵下，嚟啦！」原來阿佘一班好友姚樂怡、周家蔚以及梁靖琪也有撐場，唱畢即傻笑：「嚇死我喇就嚟！」

完騷後阿佘於IG分享照片兼寫道：「驚咗成日，終於大功告成！」

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