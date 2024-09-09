國慶匯演｜紀律部隊國慶同樂日入場券　本周接受申請

▲ 紀律部隊及青少年團體慶祝國慶匯演暨同樂日入場券本周接受申請。（資料圖片）

保安局率領轄下紀律部隊和輔助部隊，以及青少年制服團體，10月1日在將軍澳消防及救護學院，舉行「慶祝中華人民共和國成立75周年紀律部隊及青少年團體大匯演暨同樂日」，市民可於9月11日至13日，在香港消防處流動應用程式登記索取免費入場券，同享國慶喜悅。



同樂日開放時間為上午10時至下午5時，而下午2時30分將舉行重點節目——紀律部隊及青少年制服團體匯操。屆時來自香港警務處、入境事務處、香港海關、懲教署、消防處和政府飛行服務隊的紀律部隊人員，將連同各紀律部隊轄下的青少年團體、醫療輔助隊少年團、民眾安全服務隊少年團和香港青少年軍總會成員進行升旗禮和匯操，並有紀律部隊及輔助部隊的工作車輛巡遊及樂隊音樂表演。



除此之外，當日保安局以及八支紀律部隊和輔助部隊會設置攤位展覽和遊戲，消防處亦會有救援和訓練示範，包括滅火及救援、救護訓練、急流拯救、高空拯救訓練、室內煙火特性訓練、危害物質事故訓練、交通事故救援等，政府飛行服務隊也有飛機展示。市民可以近距離參觀平日難得一見的裝備。



市民可於9月11日至13日透過香港消防處最新版本的流動應用程式，申請二維碼入場券，每人最多可申請4張，3歲或以下嬰幼兒無須門票。電腦抽籤結果將於9月17日經香港消防處流動應用程式通知中籤者。



學院不設泊車設施，參觀人士請使用公共交通工具。如天文台發出八號或以上熱帶氣旋警告信號並在活動當日上午八時仍然生效，活動將會取消。參觀人士請不時瀏覽消防處網頁（www.hkfsd.gov.hk）以獲取最新消息。

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