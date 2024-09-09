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脂肪肝｜男子患脂肪肝　靠喝1飲品降血脂血糖毋需食藥

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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台灣一名男子本身患有脂肪肝，靠1款飲品成功在2周內降低血脂及血糖。

【脂肪肝／血脂／血糖／三酸甘油脂／減重／減肥】脂肪肝不用吃藥也可以改善？有台灣醫生分享病例，指一名患有脂肪肝的男子，在未曾服藥的情況下，僅靠1種飲品便成功降低血脂及血糖，甚至連題體重亦迅速減輕3.4kg（約7.5磅）。

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台灣家醫科醫生李思賢近日在個人Facebook專頁發文分享病例，表示該名男子因為脂肪肝而一直無法順利減重，於是邀請他進行為期2周的「綠拿鐵」實驗，並在實驗前後為他進行抽血檢查，測試是否能以此改善其肝臟問題。

開始實驗前，男子進行第一次抽血，結果雖然顯示其肝指數正常，不過其三酸甘油脂、空腹胰島素及尿酸都有超標的情況。至於為何男子患有脂肪肝，但指數仍屬正常？對此李思賢就表示，肝臟是「很不得了的器官」，即使有脂肪肝，很多時候檢驗出來的指數仍有可能在正常範圍內，換言之一旦數字出現紅色，則代表肝臟的損傷可能已經達到中級程度。

而實驗的內容亦十分簡單，李思賢僅要求男子每日喝一杯綠拿鐵，無需改變原有的飲食習慣，持續2周之後再進行第二次抽血，比較實驗前後的數據。

男子進行「綠拿鐵」實驗前後的抽血檢查結果對比。（李思賢醫生FB專頁圖片）

第二次抽血結果顯示，雖然男子的總膽固醇數值維持不變，但三酸甘油脂就成功從209降至122，空腹胰島素從9.8降至6.4，其糖化血色素和腎臟功能也出現明顯改善，尿酸則沒有顯著降幅。此外，男子的體重在2周時間內從115.7kg減至112.3kg，輕了3.4kg（約7.5磅）。

為何綠拿鐵能夠降低血脂及血糖？李思賢就指出，綠拿鐵含有許多易吸收的植化素、抗氧化物質和維生素，理應能有效改善男子的肝臟問題，這也是他們進行實驗的初衷。至於綠拿鐵的材料，據男子所述就包括「三日青花椰苗」（三日苗）、唐生菜、小松菜、羽衣甘藍、小棠菜、無糖乳酪、蔓越莓、提子、鳳梨等，雖然並非每日都加入以上這些完全一樣的材料，不過為了吸收足夠的蘿蔔硫素，每天都一定會有三日苗。

更多相關報道：脂肪肝｜40歲女子患嚴重脂肪肝　醫生教改變1習慣毋須節食狂減44磅

同場加映：脂肪肝6大高危人士

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4類飲食易有脂肪肝

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：

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8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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