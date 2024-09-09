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行山注意丨獨闖中華龍脊「潘多拉魔盒」 25歲背包客失蹤一個多月證實罹難

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【鰲太線/中華龍脊/潘多拉魔盒/背包客/行山失蹤/馬鳳圓/遺體/帳篷】行山記得要衡量風險！內地有一名25歲少年於7月初時，獨自闖入已被國家禁止穿越的「鰲太線」，其後疑因極端惡劣天氣，未幾即不知所蹤，其家人曾於網上縣紅10萬人民幣尋人，不過卻一直無下文。直到上月，有戶外博主騎行路經時，發現野外有一頂帳篷，而且更發出強烈的腐臭味，再走近時，竟驚見裡面有一具屍體。事後，當地警方證實為早前失聯的25歲少年馬鳳圓。

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綜合內地傳媒報道，25歲少年馬鳳圓，於7月5日早晨時分攜同裝備，獨自闖入「鰲太線」，最初2天，還在微信朋友圈報平安，惟兩日後即告失蹤。其雙親在心急如焚的情況下，曾於網上發出尋人通告，以縣紅10萬人民幣，希望找出兒子，惟過去一個月亦依然毫無進展。

一直至到8月12日一名戶外騎行博主「猛蛇過江」騎行至「鰲太線」2800營地下撤到核桃坪第4公里位置時，嚇見野外竟有一帳篷，走近時，更驚見一具遺體，隨後即慌忙下山報警。「猛蛇過江」在其貼文中稱，自己靠近帳篷時聞到濃烈的蛋白質腐敗的味道，並且發現帳篷上密密麻麻的蒼蠅，他指看到帳篷裡面情況時，更差點腿軟摔倒。事後當地警方證實為早前失聯的25歲男子馬鳳圓，由於深感家屬的悲痛，那位博主事後亦自願放棄家屬的懸賞。

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危險的「鰲太線」

據了解，鰲太線曾是一條國內知名的高難度健行路線，陜西省登山協會主席陳錚也是首批穿越鰲太線的人。2001年，他將這條極限穿越之路首次帶到大眾的視野中。有人說，是他打開了「潘多拉魔盒」。陳錚直言，自己當初也沒想到後來會有這麽多人殞命於此。

由於鰲太線縱貫秦嶺鰲山與太白山之間，其中海拔最高處拔仙台3767米，因此該路線被譽為「中華龍脊」。由於此地位於中國地理上的南北分界線，氣候極為多變，常會遇到濃霧、暴雨等，導致迷路、意外受傷甚至山難。另外，行進中需要攀爬多個石海，有時水源也較難找到。因此陝西眉縣、太白縣曾在2018年10月16日聯合發佈公告，全面禁止「鰲太穿越」活動。

根據《中國鰲太穿越事故調查報告》顯示，從2012年至2017年夏季，不足5年，「鰲太線」已累計失蹤、死亡驢友多達46人。雖然政府頒布了禁穿令，惟依舊不斷有人闖入挑戰「禁地」。

同場加映: 夏天防中暑貼士

化學博士K Kwong早前在TOPick直播節目上分享行山經歷，表示自己熱愛行山，但上山前必須做好準備，否則「山未行完已賠上性命」。他指出行山不同行郊遊徑，根據他以往經驗，不少「行山初哥」以為自己對於行山這回事瞭如指掌，輕視夏天行山的準備，蚊叮蟲咬是其次，最重要和致命的關鍵，是容易導致中暑。K Kwong行山的經驗多不勝數，憑經驗得出行山最重要的是水，而往往很多人不知道要帶多少水上山才足夠。他提出一條計算帶水量的「公式」，與當天氣溫息息相關：

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蜂螫應急4大處理方法

行山期間遭蜜蜂螫傷事件時有發生。本港急症科專科醫生鍾浩然早前接受傳媒訪問時建議，被蜂螫刺傷後應急4大處理方法：

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