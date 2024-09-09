舒適堡結業｜業界剖析舒適堡沒落原因　精品及24小時健身室崛起之謎

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舒適堡上周五（6日）宣布暫時全綫結業。香港健身guide主席邱益忠表示，近年行業營運模式轉變，截至去年10月全港有1400間運動及健身場地，較2010年至2016年的600間上升逾一倍，基於一人兼任老闆及教練的精品健身室增加，以及24小時健身場地飈升，由2018年不足10間，增至去年增至214間，增幅20倍，以上兩類健身室的教練都不會硬性推銷課程。

他解釋，24小時健身場地的盛行原因有二，其一，基於晚上及凌晨健身的港人增多，指有3成人在晚上9時至凌晨2時做運動，可能港人日間需要上班，因此選擇晚上做運動；其二，時下年輕人流行到24小時健身中心交友。

被問到精品健身室不硬性推銷課程怎會有錢賺，他舉例，一間精品健身室位於尖沙咀，每月租金2萬元，教練只要每月教15位客人，若每人都上10堂，每人每堂收800元，每月已有12萬的營業額，減去租金、雜費及宣傳費，可以淨賺8萬元，顧客不需要捆綁式購買大量堂數，教練工作時間亦較彈性，「若客人簽100堂，意思喺你唔可以隨時放假」，因此現時健身教練一般都不喜歡硬性推銷。

他對舒適堡突然結業感震驚，因為2年前因疫情已流傳舒適堡會全線結業，但期間一直未有發生，而舒適堡有20間分店，在本地行業內排第四位，如此大型的健身中心倒閉，在本港絕少發生過。

他指出，舒適堡營業月租達數十至一百萬，員工薪金過千萬，經營成本太高較難營運。

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