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職場Gossip｜公司總有一個愛勾搭男人是非精　對高層殷勤看不起下屬犯眾憎

休閒消費

撰文： 鄧藹霖

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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如果公司有一個愛勾搭男人的是非精，必定會搞到滿城風雨。（iStock圖片）

【Executive Mommy/職場】她在公司犯眾憎，是個極之不受歡迎的人物。同事談及她時，無不咬牙切齒，恨之入骨。這個人有兩張臉，一張天使臉和一張糗臉。她在老闆和高層面前是個殷勤熱誠的員工，但面對下屬或基層員工時，她的態度囂張跋扈，極為討厭。

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她的眼中就只有錢和男人。她只愛跟家境富裕的人打交道，瞧不起被她稱為庶民的人。她也沒興趣跟女同事多談兩句，但對待男同事則媚眼拋不停，非常進取。她是有夫之婦，卻與不少男人有曖昧關係，難免引來旁人竊竊私語。

同事說她謊話連篇，說的話跟她身上穿的A貨是同樣的假。而最令同事怨聲載道的是她這人委實是太懶了，經常借意將工作推給其他人。正經事她不辦，但公司福利她倒最懂得領取。這樣的一個集人性醜陋面於一身的人，實屬少見。

根據本人的觀察，這類進化為人人誅之的討厭人物，均擁有一個共通點，那是缺乏自我檢討的機制。一個人從不反省，又怎可能會改進？

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就以這人為例，她是堅決認定自己是從來沒有錯的，錯的就必定是別人。這類人不僅從不認錯，自我感覺卻極之良好，會自吹自擂，自稱為完美大好人，認定是同事妒忌她的美貌與智慧，因而針對她呢！

為了平衡犯眾憎的心態，她們會揪出一個代罪羔羊，一口咬定是她主使其他人惡搞她，而抹黑她的人都是統統收了目的利益呢！這類人爭強好勝，有仇必報，會不惜搬弄是非、挑撥離間或設計陷害敵人。公司內只要有一個這樣的是非精，必定搞到滿城風雨，沒有一日安寧啊！

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