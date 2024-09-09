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兒童健康︱BB黃疸持續1個月引媽媽憂慮　拆解嬰兒黃疸治療及迷思

兒童健康

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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BB黃疸持續1個月引媽媽憂慮，拆解嬰兒黃疸治療及迷思。

【初生嬰兒／新生嬰兒／兒童健康／黃疸】初生寶寶有「黃疸」是常見現象，有媽媽就在網上發帖，指擔心新生BB持續有黃疸，情形維持了超過一個月仍未有改善。有其他家長就表示，自己的BB同樣黃疸持續了2個半月才開始減退，期間一直有帶寶寶去驗血，報告亦顯示正常，安慰該名發帖媽媽不用太擔心。究竟寶寶為何會有黃疸？又何時會消失？不妨參閱下文。

衛生署資料指出，新生嬰兒黃疸是一種常見情況，由於嬰兒身體積聚過多的膽紅素而產生的現象，導致患者的皮膚及眼白會呈現黃色。至於為何寶寶會有黃疸？原因是嬰兒出生後，所需的紅血球數量比胎兒期少，因此紅血球分解會暫時增加，並產生膽紅素。而初生嬰兒的肝臟未完全成熟，不能及時處理積聚的膽紅素，便會出現新生嬰兒黃疸。

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嬰兒黃疸約維持2至3星期

新生嬰兒黃疸一般會在出生後第2至第3天出現。大約到2至3個星期，嬰兒的肝臟能有效地處理膽紅素，黃疸便會減退。對於大部分的寶寶來說，新生嬰兒黃疸不會影響健康。但若膽紅素達至甚高水平，便有可能損害嬰兒的腦部。

若你的寶寶有以下情況，膽紅素會相對較高：

  • 早產
  • 餵哺情況不理想
  • 葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症
  • 與母親的血型不吻合
  • 感染

當寶寶有黃疸時，家長應確保寶寶有足夠的奶量，避免脫水。並可以從寶寶一天的大小便數量和質量得知。由於黃疸在出生後的首數天會持續上升，因此出院後要盡快帶寶寶到母嬰健康院，或家庭/兒科醫生跟進黃疸。新生嬰兒黃疸很多時都無須接受治療，隨着肝臟慢慢成熟，黃疸便會漸漸消失。不過，當膽紅素過高或急速上升時，嬰兒便要到醫院接受適當治療，例如光線治療，俗稱「照燈」。而曬太陽不是減輕黃疸的適當方法，治療黃疸須在醫護人員監察下進行。

有部分吃母乳的寶寶，黃疸會持續一段時間，通常在2至3個月內自然消退，稱為「母乳性黃疸」。這種黃疸一般較輕微，不會對寶寶的健康構成影響，因此無須轉用配方奶。

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