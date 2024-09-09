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食用風險｜網紅大廚實測　加幾滴「鑊氣香精」秒變鑊氣小炒　網民：食緊元素週期表？

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【鑊氣香精／小炒／大廚／網紅/元素週期表】加幾滴即可變大排檔大廚？內地一名網紅大廚收到粉絲推薦，建議實測一款「鑊氣香精」，只要炒菜時加入數滴即可令餸菜變成鑊氣小炒，令廚藝大幅提升。網紅大廚隨即炒兩盤菜，並於其中一款火候不足的菜中加入香精，進行對比測試，結果發現菜中的確出現鑊氣，但卻有2點感覺極奇怪，令不少網民都笑稱：「食緊元素週期表？」

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Healthy Life｜有今生冇來世 4期癌友組團去旅行 打破既定印象笑看生死

內地網紅大廚王剛日前於社交平台Youtube「美食作家王剛」分享，指一位粉絲寄了一樽「鑊氣風味香精」給他，稱只要煮食時加入幾滴這種香精，便可為小菜增添鑊氣，坦言自己已使用一段時間，覺得廚藝得到大大提升，因此想建議王剛於影片中試用一下、做出評價。

食用風險｜同樣食材炒兩碟小菜作對比 實測結果驚人

王剛隨即以同樣的食材，分別用傳統方法及較弱的火候炒熟後、再加入香精，烹調了兩道菜進行試食比較，結果發現使用香精烹調的菜餚，與傳統方法製作的菜餚同樣具有鑊氣，但卻因為火候問題，口感與有鑊氣的菜有明顯差距。

他又解釋指，鑊氣主要是以大火加入適量油煎炒菜餚而產生的一陣香氣，而加入香精的菜餚入口時吃得出未達夠火候，卻具有鑊氣，令整碟菜的感覺變得頗為怪異：

就像前面有一個成年人在走，身型形態都像一個成年人，但拍一下他肩膀，後轉過來居然是一個七八歲孩子的臉，就給人很怪的感覺。

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食用風險｜香精可高度還原鑊氣 大廚1原因認為：非長久之計

據影片所見，香精質地如同植物油，樽蓋配有一枝試管，無論如何烹調都只需幾滴即可，相較傳統方法需要控制火侯、油溫等方便，但兩份菜放在一起對比時仍可看出質感及顏色存在差異。

王剛又指香精質地如食用油一般，聞上去一陣刺鼻香精，如手指沾上一點直接入口，瞬間「舌頭都麻了」。雖然如此，他亦坦言這種香精可將鑊氣還原到這種程度非常利害，相信這類產品的確可以彌補技術上的不足，但亦認為並非長久之計：

這一瓶（香精）要￥60，倒不如多買點菜回來練，火候是可以練出來的。

相關內容：【超市大搜查】調味劑穩定劑色素或致頭痛腹脹 營養師推介5款較少添加劑乳酪飲品

食用風險｜科技產物恐入侵餐廳？ 網民反應兩極

影出一出隨即引起大批網民關注，有不少觀眾擔心不少餐廳恐會使用這類科技產物，以此掩蓋劣質食材，嘆指：「真的是科技與狠活」、「食緊元素週期表？」；不過亦有人認為「適量科技並不代表有害」，只是將鮮味「純化萃取出來」，不應過度恐慌。

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同場加映：4大長壽飲食原則

一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究報告，綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

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同場加映：6大長壽飲食重點

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