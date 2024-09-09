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王漢勛新歌《情色》安撫受傷心靈　Dave相信世界大同做真實的自己

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 25 分鐘前

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跳唱獨立歌手王漢勛

跳唱獨立歌手王漢勛（Dave）推出本年度第二首派台作品《情色》，MV亦已正式推出。Dave過去作品都為哲學方向，今次亦不例外，借新作《情色》徹底打破傳統框架的意念，在性別的扭轉與性傾向的探索，要自在地表現自己勇於發聲，捍衛自身價值，做獨一無二的自己！
 
過去痛失摯愛後的Dave，經過一年的沉寂，認為生命或許有缺陷，或不完美，但正正因為生命短暫，所以更應勇於面對自己，忠於自己，以自身的經歷鼓勵正在低潮的同路人。新歌《情色》為鼓勵同路人重新出發。

探討性別認同

《情色》是指鍾情於各種顏色，MV內Dave希望透過不同顏色的衣服造型，鼓勵大家展示自己最真實的一面，呈現自己個人特色，Dave說：「每個人係社會入面，都有自己嘅抱負同自己嘅夢想，其實喺冇傷害人嘅底下，應該好好享受自己當下生命，發掘自己喜歡同方向，只需要向自己交代，對自己誠實。」
 
Dave過去不少作品亦曾探討性別認同，以及性取向，兩性關係的探索，對Dave而言，他希望世界能男女平等，打破固有框架，Dave舉例，自己都喜歡穿着顏色鮮艷、化妝、甚至整指甲等。

打破角色定位

在傳統上，以上都是女生常事，但其實是否男生就不能夠做呢？這些其實都是傳統上的觀念，希望世界大同，無需區分，打破角色定位，帶出平等主義。

經過低潮期洗禮後的Dave，相信時間可以治癒一切，希望大家可以給予自己呼吸空間，接納自己，就能有足夠勇氣面對困難與挑戰，尤如《情色》一樣，一起去尋找最接近自己的自己。

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