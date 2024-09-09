運動尖子｜袁澧林攻球壇簽約公民女足　浸大會計系畢業小學已踢學界足球賽

▲ 運動尖子袁澧林攻球壇簽約公民女足，小學已是足球校隊踢學界賽。

【袁澧林/香港女子甲組足球球會/公民女足/文青女神】香港女子甲組足球球會公民昨日（8日）宣佈簽入藝人袁澧林（Angela Yuen）。Angela近年演藝事業發展順利，曾獲金馬獎及香港金像獎提名，一向熱愛運動的她，小學已是足球校隊，中學也有接觸不同的運動，今次由演員變成足球員也不意外。

袁澧林｜加盟公民女足

公民女足昨日（8日）於Instagram宣佈袁澧林正式加盟球隊，又指她從「紅地毯轉到足球場」，又叫袁澧林忘掉電影獎項，爭奪金靴獎，又讓粉絲們「期待她的地標戰，有傳她正在練習球場上的演戲技術」。主教練梁冠聰解釋她加盟的原因是，有一位與Angela相識的球員，知道她本身也想學踼波，因此便成事了。梁冠傑亦大讚袁澧林技術不俗，有望未來在甲組女子聯賽上陣。有指袁澧林有正式參與公民訓練，但尚未正式註冊成為球員。

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袁澧林｜小學為足球校隊成員

袁澧林自小喜愛運動，小學曾加入足球校隊，中一至中五就讀Band 1北區名校聖公會陳融中學，中學時亦有加入不同校隊，接觸不同的運動項目，當中最愛的是排球，除了會參與本地排球賽事外，不時也會打沙灘排球，早前她更身穿法因里昂的球衣到巴黎睇波。雖然今次她加入球隊令粉絲大感震驚，但其實都有跡可循。

袁澧林｜讀Band 1英中聖公會陳融

聖公會陳融中學於1989年創校，是位於上水的Band 1資助學校，以英文為主要教學語言，並以靈育、立身、為學、社會、體藝、中國文化及資訊科技7個範疇培育學生正面價值觀、知識和能力。香港羽毛球運動員謝影雪亦畢業於該校。

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袁澧林｜大學兼職模特兒後轉戰影視業

現年30歲的袁澧林於沙頭角長大，15歲搬出市區，她笑言自己習慣鄉村生活，所以行動、說話比較慢。後來，她畢業於香港浸會大學主修會計系，在大學期間已兼職模特兒，其後被賞識而指廣告出道，因拍攝Dear Jane MV三部曲《哪裡只得我共你》、《只知感覺失了蹤》、《經過一些秋與冬》而著名。其後她主力發展電視劇和電影，參與多套Viu TV劇集，包括《三一如三》、《瑪嘉烈與大衛系列：前度》、《I SWIM》等。2022年她憑藉《窄路微塵》入圍金馬獎和香港電影金像獎最佳女主角。

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