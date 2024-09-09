  • 28°C
香港時間：202499日 (一) 15:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

運動尖子｜袁澧林攻球壇簽約公民女足　浸大會計系畢業小學已踢學界足球賽

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

運動尖子袁澧林攻球壇簽約公民女足，小學已是足球校隊踢學界賽。

【袁澧林/香港女子甲組足球球會/公民女足/文青女神】香港女子甲組足球球會公民昨日（8日）宣佈簽入藝人袁澧林（Angela Yuen）。Angela近年演藝事業發展順利，曾獲金馬獎及香港金像獎提名，一向熱愛運動的她，小學已是足球校隊，中學也有接觸不同的運動，今次由演員變成足球員也不意外。

袁澧林加盟公民女足

公民女足昨日（8日）於Instagram宣佈袁澧林正式加盟球隊，又指她從「紅地毯轉到足球場」，又叫袁澧林忘掉電影獎項，爭奪金靴獎，又讓粉絲們「期待她的地標戰，有傳她正在練習球場上的演戲技術」。主教練梁冠聰解釋她加盟的原因是，有一位與Angela相識的球員，知道她本身也想學踼波，因此便成事了。梁冠傑亦大讚袁澧林技術不俗，有望未來在甲組女子聯賽上陣。有指袁澧林有正式參與公民訓練，但尚未正式註冊成為球員。

點擊圖片放大
+3
+2

袁澧林小學為足球校隊成員

袁澧林自小喜愛運動，小學曾加入足球校隊，中一至中五就讀Band 1北區名校聖公會陳融中學，中學時亦有加入不同校隊，接觸不同的運動項目，當中最愛的是排球，除了會參與本地排球賽事外，不時也會打沙灘排球，早前她更身穿法因里昂的球衣到巴黎睇波。雖然今次她加入球隊令粉絲大感震驚，但其實都有跡可循。

袁澧林讀Band 1英中聖公會陳融

聖公會陳融中學於1989年創校，是位於上水的Band 1資助學校，以英文為主要教學語言，並以靈育、立身、為學、社會、體藝、中國文化及資訊科技7個範疇培育學生正面價值觀、知識和能力。香港羽毛球運動員謝影雪亦畢業於該校。

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
開學日｜Ben Sir x 港大3尖子開Live「教學生開學」 分享減壓妙法

袁澧林大學兼職模特兒後轉戰影視業

現年30歲的袁澧林於沙頭角長大，15歲搬出市區，她笑言自己習慣鄉村生活，所以行動、說話比較慢。後來，她畢業於香港浸會大學主修會計系，在大學期間已兼職模特兒，其後被賞識而指廣告出道，因拍攝Dear Jane MV三部曲《哪裡只得我共你》、《只知感覺失了蹤》、《經過一些秋與冬》而著名。其後她主力發展電視劇和電影，參與多套Viu TV劇集，包括《三一如三》、《瑪嘉烈與大衛系列：前度》、《I SWIM》等。2022年她憑藉《窄路微塵》入圍金馬獎和香港電影金像獎最佳女主角。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

明星育兒｜梁洛施被3子催拍拖不抗拒再婚　看書自學灌輸兒子正確性教育
19:25 2024/09/03
明星育兒｜梁洛施被3子催拍拖不抗拒再婚　看書自學灌輸兒子正確性教育
星二代升小︱Coffee仔仔原校升小年花近9萬學費　一條龍北角私立學校出名考試測驗多
18:59 2024/09/03
星二代升小︱Coffee仔仔原校升小年花近9萬學費　一條龍北角私立學校出名考試測驗多
明星育兒︱車婉婉混血仔打風做功課　讀港島傳統名英小寫得一手靚中文
18:11 2024/09/06
明星育兒︱車婉婉混血仔打風做功課　讀港島傳統名英小寫得一手靚中文

你可能感興趣

明星育兒｜梁洛施被3子催拍拖不抗拒再婚　看書自學灌輸兒子正確性教育
19:25 2024/09/03
明星育兒｜梁洛施被3子催拍拖不抗拒再婚　看書自學灌輸兒子正確性教育
星二代升小︱Coffee仔仔原校升小年花近9萬學費　一條龍北角私立學校出名考試測驗多
18:59 2024/09/03
星二代升小︱Coffee仔仔原校升小年花近9萬學費　一條龍北角私立學校出名考試測驗多
明星育兒︱車婉婉混血仔打風做功課　讀港島傳統名英小寫得一手靚中文
18:11 2024/09/06
明星育兒︱車婉婉混血仔打風做功課　讀港島傳統名英小寫得一手靚中文
足球 袁澧林 香港電影金像獎 模特兒 電視劇 香港浸會大學 會計 排球 香港

最高瀏覽

宅男女神丨馮盈盈勤做運動修出靚身段　FYY大騷蜜桃臀+事業線【多圖】
宅男女神丨馮盈盈勤做運動修出靚身段　FYY大騷蜜桃臀+事業線【多圖】
急症室最長等候時間（09月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月09日 時間12:05）
曾俊華：香港仍是國際金融中心　因至少仍擁有「兩個C」
曾俊華：香港仍是國際金融中心　因至少仍擁有「兩個C」
傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
富國島親子遊｜富國島3大玩樂景點推介　坐纜車免費入水上樂園+餵駱駝長頸鹿+富國大世界
富國島親子遊｜富國島3大玩樂景點推介　坐纜車免費入水上樂園+餵駱駝長頸鹿+富國大世界