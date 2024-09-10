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開學｜那些年的校園生活最叻左耳入右耳出　金牌司儀：扮留心聽書係專業技能

升學教育

撰文： 鄭丹瑞

發布時間： 2 小時前

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上課扮留心是很多人都擁有的技能！（《哪一天我們會飛》劇照）

「想知道大家以前上堂係點樣嘅一個學生？」好事之徒問一眾損友：「係留心聽老師講嘅一字一句，定係扮留心聽老師上堂教書，其實根本乜嘢都聽唔入耳？」非正式統計，一眾損友都選擇了後者。「扮留心係學生年代嘅一個專業必修技能，有時，喺小息時候玩到個人好攰，上堂好想瞌吓眼瞓，但係當然唔瞌得，因為比老師發現，一定會狠狠懲罰。於是就要訓練自己喺外形上，完全唔似瞓着咗，然後趁老師唔為意之際，自我關機。」損友甲說。

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我是一個成績不太突出，但懂得以戲好補拙的學生，無論理解與否，上課都扮到認真而留心聽書。畢業之後，鬆一口氣，因為不必再上課聽書。但這一切都因「健康旦」而改變，這個網上平台，創立踏入第二年後，我的角色開始轉變，由主持變回一個學生；因為我走訪全香港最頂尖的醫生、專家，向他們取經，每次訪談，就有如上了一堂寶貴的健康教育課。

以前會逃學，甚至會在課堂上放空自己，老師講甚麼？完全聽不入耳，但如今，卻乖乖坐在嘉賓旁邊，細心聆聽，獲益良多。學生時代，上堂聽書時的左耳入、右耳出、發夢、放空，都不復見，如今是生怕自己記一漏萬，被訪者（即當年老師的角色）每一句話都好好記住了，與此同時，也就把「健康不是第一，是唯一」這九個字，牢牢記住。

同場加映：9招克服暑假後遺症

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中小學教育 中學 鄭丹瑞

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