張天賦首個海外巡唱馬拉揭開序幕　MC成新世代最年輕踏上雲星劇場男歌手

▲ MC張天賦《THIS IS MC 2 巡迴演唱會 馬來西亞站》

MC張天賦《THIS IS MC 2 巡迴演唱會 馬來西亞站》在前晚（9月7日）於馬來西亞雲星劇場舉辦，各地「賦二代」（張天賦歌迷）齊聚馬來西亞，尚未開場已經迫爆場外，人聲鼎沸，氣氛熾熱。

這次是MC張天賦首次到馬拉演出，不但作為他的海外巡迴演唱會序幕，MC更以此創下新世代最年輕男歌手踏上雲星劇場舉辦個人演唱會的耀眼紀錄。

MC將香港演唱會帶到馬來西亞同時，更加插與馬拉賦二代「同框」 環節，大派心心，到演唱會尾聲時又走到台下與賦二代超近距離接觸，瞬間將現場氛圍推向高潮，與樂迷high到最後一刻！

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▲ 《THIS IS MC 2 巡迴演唱會 馬來西亞站》

MC騷全方位實力

演唱會起首，MC以一身型格造型由升降台出場，演唱由他親自作曲的新作《百萬大道》打頭陣為演唱會揭開序幕，隨後與舞者們帶來《OVERKILL》和 《THIS IS MC》兩首快歌，全場隨即high爆，台下歡呼聲不斷。

緊接其後的自然少不了MC耳熟能詳的作品《記憶棉》、 《老派約會之必要》、《隔牆有耳》、《小心地滑》等多首代表作，他也帶來兩首今年推出的新歌《小心碰頭》及《百萬大道》，兩首新作均由MC自己作曲，足見其全方位非凡實力。

另外，MC亦送上重新編曲的《喜劇之王》，加入自己個人色彩，既保留經典元素，同時亦給人耳目一新的感覺，令全場掌聲四起。

▲ 《THIS IS MC 2 巡迴演唱會 馬來西亞站》

全場大合唱《記憶棉》

至於全晚最驚喜環節，莫過於MC在演唱《反對無效》完結時，螢幕上呈現了一個愛心形狀，一邊為MC本人，另一邊則隨機挑選現場歌迷，自製與歌迷「同框」機會。

在MC演唱《記憶棉》時，歌聲一響起，全場隨即大合唱，場面感人至深。首度在馬來西亞開騷，MC也入鄉隨俗，特別用馬來文多謝馬拉賦二代，更演唱了他的第一首國語歌《September with You》，恰巧呼應此次是MC於今年9月的第一個演出，既驚喜又別有意義。

▲ 《THIS IS MC 2 巡迴演唱會 馬來西亞站》

Encore之聲不斷

來到演唱會尾聲，MC在演唱《時候不早》時，突然走到台下觀眾席與粉絲作零距離接觸，掀起全晚最高潮一刻，粉絲們興奮至極，紛紛與MC揮手擊掌互動。

演唱會完結後，觀眾席仍encore聲不斷，一直未肯離去，在後台的MC都備受感動，特別重返台上進行encore環節，為歌迷送上最後一首歌，為MC出道前翻歌作品，在YouTube達過千萬點擊率，原唱祖籍馬來西亞李治廷的《尼古拉》，演唱會正式完美結束。

▲ 《THIS IS MC 2 巡迴演唱會 馬來西亞站》

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