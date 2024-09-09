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流感｜10歲女童染流感引發壞死性筋膜炎　開刀8次截肢切除部分臉部

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 38 分鐘前

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10歲女孩染流感引發壞死性筋膜炎，開刀8次截肢切除部分臉部。

【流感/兒童健康/壞死性筋膜炎/併發症/食肉菌/截肢】小朋友患上流感後，有機會引起其他併發症，甚至出現更嚴重的情況，後果不容忽視。一位來自美國密歇根州10歲女學生肯尼迪.梅爾 (Kennedy Mayer)早前感染流感，以為逐漸康復中，有一天，她覺得眼睛劇痛腫脹，最終被送往醫院，診斷出染上流感，期間還患上壞死性筋膜炎。

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流感｜感冒引發併發症

據外媒報道，該名10歲女童肯尼迪於今年3月患上感冒，經治療後看似逐漸康復。過了一星期後，她突然抱怨眼睛劇痛，眼睛還明顯腫脹起來。肯尼迪的媽媽梅根說：「她看起來就像是眼睛被打了一拳」。當梅根注意到女兒的眼睛腫脹變黑後，於是立刻將其送往醫院。

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但肯尼迪入院後不久，已經陷入感染性休克，要立刻轉送往急診室。這是一種免疫系統過度反應，阻止血液和氧氣流經身體。後來醫生為防她肺衰竭，主動施藥讓她陷入昏迷8天。由於她的病情不斷惡化，要轉移到安娜堡的C.S.莫特兒童醫院。醫生隨後切除她右眼周圍的大片皮膚，這些皮膚已經開始腐爛並變成壞疽。

流感｜面部留下大疤痕

肯尼迪後來被診斷出患有壞死性筋膜炎，醫生亦找不到來源，但懷疑這是她在染上流感期間出現的繼發性感染。當這種情況發生時，會影響手臂和腿部等非重要部位的血液循環。

自從住院以來，肯尼迪已經接受了八次手術。第一次手術是根除體內的所有細菌，而隨後的六次手術則是切除剩餘的死亡組織及截肢。最後一次是重建手術，她必須進行植皮手術來覆蓋臉部的大空洞，並會留下大疤痕。

流感｜營養師推薦食物 預防上呼吸道感染

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流感｜壞死性筋膜炎有哪些症狀？

據衛生署指引，壞死性筋膜炎（通常稱為「食肉菌感染」）可由不同種類的細菌引致，包括甲類鏈球菌、創傷弧菌、克雷伯桿菌屬、梭菌屬、大腸桿菌、金黃葡萄球菌和嗜水氣單胞菌。甲類鏈球菌被認為是最常引致壞死性筋膜炎的細菌，壞死性筋膜炎是一種軟組織及筋膜的嚴重細菌感染。

患者的皮膚可能出現發熱及紅腫，並快速擴散。此外，患處可能會有潰瘍、水疱或黑點，亦有可能感到劇烈的疼痛，其程度比可見的皮膚變化嚴重，伴隨發燒、發冷、疲倦、肚瀉、嘔吐或感染部位出現膿液。壞死性筋膜炎病程發展迅速，並可引致併發症和死亡。

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流感｜壞死性筋膜炎預防方法？

要預防感染，市民應保持良好的個人衞生和適當處理傷口；在處理生的貝殼類海產或其他海產時，應戴上保護手套。保持良好的個人衞生，經常保持雙手清潔。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，然後用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。

如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，可考慮使用含70至80%的酒精搓手液潔手。如有傷口，應避免前往泳池、其他水設施或自然的水體（例如河流，湖泊和海水）。如出現感染症狀，例如持續皮膚紅腫及痛楚等，應盡早求醫。

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