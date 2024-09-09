親子遊機票｜大灣區航空推「雙重優惠套票」　日韓台泰菲2張來回機票$1,380起

▲ 大灣區航空推「雙重優惠套票」，日韓台泰菲2張來回機票$1,380起。

【機票優惠/平機票/日本機票/親子遊/親子旅行/大灣區航空】又有平機票！大灣區航空（GBA）推出「雙重優惠套票」，由即日起至9月23日，只需$1,380起，即可購買兩張來回機票，連20kg託運行李額，出發日期至明年3月29日，適用航點包括東京、大阪、首爾、曼谷、台北、馬尼拉，更包括10月27日首航的米子，啱晒一家人去旅行，即睇優惠詳情！

親子遊機票｜大灣區航空機票快閃優惠 來回東京/大阪/台北低至$210包託運行李

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大灣區航空宣佈，由即日起至9月23日，只需要發送電郵、親臨大灣區航空客戶服務中心或聯絡各大旅行社購買雙重優惠套票，即可以低至港幣$1,380入手每人兩張來回行程機票，套票連附20公斤免費託運行李額。

平機票｜大灣區航空機票優惠詳情

購買日期：2024年9月9日至23日

出發日期：2024年9月9日至2025年3月29日（從香港出發）

平機票｜雙重優惠套票購買攻略

如欲購買套票，請留意以下購買步驟：

第一步

請選擇行程組合

行程組合 A+A 組 A+B 組 B+B 組

第二步

請在行程組合中選擇2段行程的目的地，點擊下圖看各大航點機票價格：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

第三步

填妥預訂表格，【按此下載】

第四步

完成表格後：

(a) 發送電郵至 promo@greaterbay-airlines.com；

(b) 親臨位於香港高鐵西九龍站的大灣區航空客戶服務中心，或；

(c) 聯絡各大旅行社

以進行購票。

大灣區航空客戶服務中心 (香港西九龍站)

地址：香港西九龍站 B2 層抵港大堂 WEK B2-4 號舖 (近扺港大堂 A 出口)

辦公時間： 09:00 – 18:00 (星期一至星期日，包括公衆假期)

聯絡電話： (852) 2319-4288

指定旅行社包括：

香港中國旅行社

中國國旅（香港）旅行社

東瀛遊旅行社有限公司

金怡假期

香港四海旅行社有限公司 （四海旅遊)

永安旅遊

和記旅遊

捷成旅遊有限公司

安達旅運

美麗華旅遊

南華（快捷）旅行社有限公司

新華旅遊有限公司

專業旅運有限公司

西敏旅行社

優惠詳情參閱：【按此連結】

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Quotezone.co.uk行政總裁Greg Wilson曾在網站表示，很多旅客不知道一些越受歡迎的地區，犯罪率就越高。因此，他分享以下安全提示，提醒大家保持警惕。

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