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親子遊機票｜大灣區航空推「雙重優惠套票」　日韓台泰菲2張來回機票$1,380起

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

大灣區航空推「雙重優惠套票」，日韓台泰菲2張來回機票$1,380起。

【機票優惠/平機票/日本機票/親子遊/親子旅行/大灣區航空】又有平機票！大灣區航空（GBA）推出「雙重優惠套票」，由即日起至9月23日，只需$1,380起，即可購買兩張來回機票，連20kg託運行李額，出發日期至明年3月29日，適用航點包括東京、大阪、首爾、曼谷、台北、馬尼拉，更包括10月27日首航的米子，啱晒一家人去旅行，即睇優惠詳情！

親子遊機票｜大灣區航空機票快閃優惠　來回東京/大阪/台北低至$210包託運行李

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開學日｜Ben Sir x 港大3尖子開Live「教學生開學」 分享減壓妙法

大灣區航空宣佈，由即日起至9月23日，只需要發送電郵、親臨大灣區航空客戶服務中心或聯絡各大旅行社購買雙重優惠套票，即可以低至港幣$1,380入手每人兩張來回行程機票，套票連附20公斤免費託運行李額。

平機票｜大灣區航空機票優惠詳情
購買日期：2024年9月9日至23日
出發日期：2024年9月9日至2025年3月29日（從香港出發）

平機票｜雙重優惠套票購買攻略

如欲購買套票，請留意以下購買步驟：

第一步
請選擇行程組合

行程組合
A+A 組A+B 組B+B 組

第二步
請在行程組合中選擇2段行程的目的地，點擊下圖看各大航點機票價格：

點擊圖片放大
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+2

第三步
填妥預訂表格，【按此下載】

第四步
完成表格後：
(a) 發送電郵至 promo@greaterbay-airlines.com；
(b) 親臨位於香港高鐵西九龍站的大灣區航空客戶服務中心，或；
(c) 聯絡各大旅行社
以進行購票。

大灣區航空客戶服務中心 (香港西九龍站)

地址：香港西九龍站 B2 層抵港大堂 WEK B2-4 號舖 (近扺港大堂 A 出口)
辦公時間： 09:00 – 18:00 (星期一至星期日，包括公衆假期)
聯絡電話： (852) 2319-4288

指定旅行社包括：

  • 香港中國旅行社
  • 中國國旅（香港）旅行社
  • 東瀛遊旅行社有限公司
  • 金怡假期
  • 香港四海旅行社有限公司 （四海旅遊)
  • 永安旅遊
  • 和記旅遊
  • 捷成旅遊有限公司
  • 安達旅運
  • 美麗華旅遊
  • 南華（快捷）旅行社有限公司
  • 新華旅遊有限公司
  • 專業旅運有限公司
  • 西敏旅行社

優惠詳情參閱：【按此連結】

延伸閱讀：外遊防盜5大貼士

Quotezone.co.uk行政總裁Greg Wilson曾在網站表示，很多旅客不知道一些越受歡迎的地區，犯罪率就越高。因此，他分享以下安全提示，提醒大家保持警惕。

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