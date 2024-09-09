食用安全丨「即食雞胸」藏可致命神經毒素　專家揭食前做漏一步驟恐中毒

▲ 「即食雞胸」藏可致命神經毒素，專家揭食前做漏一步驟恐中毒。

【即食雞胸／雞胸肉／健身／增肌／真空包裝／肉毒桿菌】真空包裝的即食雞胸，近年深受健身人士歡迎，不過有營養師提醒，這些即食雞胸其實有一定食用風險，若食用前做漏一個步驟，隨時會有感染惡菌的可能，嚴重會呼吸困難致死。

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台灣營養師蔡正亮在Facebook發文，指身邊有朋友是即食雞胸肉愛好者，每次爬山都會帶一包跟身，而且習慣在未經加熱的情況下，便撕開包裝食用。朋友此舉一來是因為覺得「加熱後沒有立刻吃完會壞掉」，二來是因為包裝說明標籤上亦是寫有「打開即可食用」字眼。

蔡正亮指出，友人的說法其實「只答對了一半」。蔡正亮解釋真空包裝雖然可以保存肉品的品質，隔絕空氣與外物入侵，亦可以減少細菌入侵，不過一種廣泛存在自然界的菌，叫肉毒桿菌是例外。

肉毒桿菌，特性是不愛空氣，不耐酸，但卻怕熱，真空包裝雞胸肉包裝上固然寫請冷藏，打開後即可食用，但食品業者的加工過程，一旦疏忽，即有可能有遭受肉毒桿菌汙染的風險。

蔡正亮指出，肉毒桿菌會產生休眠的孢子，更容易存在真空包裝食品裡，真空肉品低酸性，pH通常大於5，適合肉毒桿菌生長，真空包裝的無氧狀態下，肉毒桿菌更可易存活。因此他建議放在雪櫃內的即食雞胸即使已經事前煮熟，但食用前，最好還是加熱再食用，最有保障。

肉毒桿菌中毒7大症狀

根據食物安全中心資料，肉毒桿菌可產生毒性極強的神經毒素，如進食含有這些毒素的食物，可引致食源性肉毒中毒。患者進食毒素後約18至36個小時出現，但亦可介乎4小時至8天不等。在治療方面，患者應盡快獲給予肉毒中毒抗毒素。極小量的神經毒素（即數納克）已足以引致肉毒中毒，但加熱食物至攝氏80度並維持至少10分鐘，就可破壞這種毒素。

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防止肉毒桿菌5大措施

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