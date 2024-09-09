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機票優惠｜大灣區航空2張來回機票$1,380起　日韓台泰菲都適用

社會

發布時間： 2 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

大灣區航空推出雙重優惠套票，1,380港元起入手每人兩張來回行程機票，目的地包括東京、大阪、台北、曼谷、馬尼拉、首爾。優惠不包括燃油附加費、稅項及其他費用，其他條款及細則可留意官網

由2024年9月9日至23日，透過發送電郵、親臨大灣區航空客戶服務中心或聯絡各大旅行社購買雙重優惠套票，即可以優惠價入手每人兩張來回行程機票。

購買日期：2024 年 9 月 9 日至 23 日
出發日期：2024 年 9 月 9 日至 2025 年 3 月 29 日（從香港出發）

購買套票步驟：

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大灣區航空客戶服務中心 (香港西九龍站)

地址：香港西九龍站 B2 層抵港大堂 WEK B2-4 號舖 (近扺港大堂 A 出口)
辦公時間： 09:00 – 18:00 (星期一至星期日，包括公衆假期)
聯絡電話： (852) 2319-4288                                                                                                        

*受條款及細則約束。優惠不包括燃油附加費、稅項及其他費用。
^有待相關政府批核。

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