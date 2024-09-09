塑膠危機｜男子錯用1家品同時患腎癌膀胱癌　醫生曝從不用此物恐藏「世紀之毒」

【PFAS／塑化劑／中毒／致癌物／排毒／食用安全】日常生活中，毒素無處不在。近年環保議題引起社會關注，香港今年更將膠飲管全面換成紙飲管。很多人或許會覺得，只要不使用塑膠餐具或餐盒，就能夠避免攝入有毒且致癌的塑化劑。事實上，日常生活中有不少常接觸物品都有塑化劑成分，如BPA、PFAS等。有專家警告，PFAS與其他塑化劑不同，會殘留體內難以排出，日積月累可能會增加致癌風險。

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塑化劑｜８大日常接觸源頭

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在當地健康節目《健康云之道》指出，日常生活中難免會接觸含PFAS（多氟烷基化合物）的物品。PFAS是歐盟很多國家都立法避免的毒物，但其應用廣泛，有８大日常接觸源頭如下：

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劉博仁解釋，PFAS之所以常用於不少日常接觸的物件，最大的原因是這種物質可以讓東西平滑，減少磨擦力。用於外賣盒或餐具上可以有防水的作用，讓湯汁不會溢出來。他警告，這種物質不知不覺會攝入體內，一旦攝入會殘留體內1至3年都排不走，造成中毒或致癌。

塑化劑｜同患兩癌 因用錯易潔鑊

劉博仁提醒，過往有研究發現，PFAS會干擾膽固醇代謝，會影響腎功能，造成蛋白尿，也會增加罹患肝硬化、肝癌的可能性。劉博仁分享病例，指一名長期在外地工作的男子同時患有腎臟癌及膀胱癌，進行抽血檢查後，竟意外發現體內全氟碳化物數值嚴重超標，進一步探究其病因才知道，男子家中經常使用塗層已經破損的易潔鑊煮食5、6年。

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塑化劑｜建議３招排毒

故此，他建議如果選用易潔鑊煮食，要留意選用非鐵氟龍、不含PFAS的鍋子。若有明顯刮痕，就建議不要用了。他亦建議少用1次性餐具，尤其是紙飲管是絕少甚至從不使用，直接用杯喝水就好。

此外，他亦建議排毒3招，幫助身體排出有毒物質：

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