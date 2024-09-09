母乳媽媽｜產後6周母乳量充足打爆雪櫃　連詩雅「不滿」囡囡被指似爸爸

▲ 連詩雅人奶量充足，是一名「富媽媽」！

【連詩雅/陳家樂/新手爸媽/全人奶/母乳】歌手連詩雅（Shiga）於今年7月誕下愛女陳星頤（Camila），轉眼囡囡已快將兩個月大，由於這段期間老公陳家樂忙於工作，要留守馬來西亞拍戲，所以Shiga暫時要獨力照顧女兒，幸好她樂在其中，不時分享「湊女樂」，身為母乳媽媽的她日前更上載人奶「打爆」雪櫃的照片，幸運地成為一位「富媽媽」！

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新手媽媽｜連詩雅：原來餵全人奶唔容易

早於女兒滿月的時候，連詩雅已感觸地發文：「我嘅寶貝星星一個月快樂，即係我已經做咗一個月媽媽。」Shiga並透露自己是母乳媽媽，並道出感受：「原來餵全人奶真係唔容易，但係聽好多人講會令到BB免疫力強啲，咁就唯有辛苦啲啦。」Shiga又表示，真心尊敬所有媽媽，因為自己終於體會到了。

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母乳媽媽｜連詩雅產後6周母乳量驚人

事隔兩個星期，Shiga再分享餵人奶的最新消息，她上載一張照片，照片中的雪櫃冰格放滿密麻麻的人奶，可見奶量相當充足，名副其實的「打爆」雪櫃，她留言表示：「生完頭五日都冇奶，跟住上咗奶之後就開始慢慢儲，依家6個禮拜嘅存貨，希望儲得幾多得幾多。」目測這個份量小Camila有排飲。

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新手媽媽｜「不滿」女兒被指似爸爸

見到Camila近照，的確長肉不少，面圓圓非常可愛，Shiga又搞笑地做了一個網上投票活動，讓網民投票選出Camila似爸爸還是媽媽多一點，至於為什麼有這個投票，原來是很多人說囡囡似爸爸，Shiga「不滿」留言：「個個都話佢好似爸爸，但係明明就似我（個眼同嘴根本就同我一樣）。」大家又覺得呢？

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