  • 28°C
香港時間：202499日 (一) 15:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童增高︱飲1杯珍奶停止長高3小時　專家警告1個時段千萬別喝 【附13款增高食物】

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

原來珍奶的糖粉對於兒童生長可以有很大影響！

【兒童增高/生長激素/兒童健康/增高】很多家長都希望仔女「高人一等」，但原來增高除了要早點睡覺外，糖分都是影響兒童成長增高的重要因素，有專家指喝一杯全糖珍珠奶茶，生長激素的分泌會停止近3小時。如果在接近黃昏時份飲，更會抑制到凌晨，把整個精華區的睡眠生長激素分泌時段都錯過了。

最新影片:

童學園
校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

台灣兒童內分泌醫師許鈺敏指出喝一杯全糖珍珠奶茶，生長激素的分泌會「熄火」近3小時。

她指出「我們都知道，生長激素是主導長高的重要激素，生長激素的缺乏會導致身材矮小。生長激素在體內是個高高低低的平衡過程，會隨着運動、用餐、睡眠影響而波動，這樣的激素很難單獨以單次抽血做計量，所以我們平常都是抽生長激素轉化而成的生長因子，作為評估的代表依據。也因為生長激素的波動特性，在醫學上，有一種「生長激素抑制測試」。當一個病人（基本上是成年人）因為肢端肥大等等臨床症狀，懷疑有生長激素分泌過剩時，我們會讓他喝大量的糖，藉由游離糖對生長激素分泌的抑制，抽血檢測生長激素是不是在兩個小時內幾乎驗不到。「

兒童增高︱一杯珍奶令生長激素停止超過2個小時

她續指「糖把生長激素直接停止，兩個小時內幾乎驗不到，一杯全糖珍奶含75克的糖，一杯已經可以令到生長激素停止超過2個小時。吃糖之後血糖上升，會直接導致生長激素的抑制，直到3到5個小時後，血糖回到偏低水平，才迎來生長激素的再上升。如果孩子學校下課後喝一杯，直接抑制生長激素到晚上十點，好不容易身體快處理完，如果補習班下課再一杯，直接抑制到凌晨，把整個精華區的睡眠生長激素分泌時段都錯過了

兒童增高︱不要吃消夜：尤其是甜品、餅乾、飲料

內分泌醫師許鈺敏指「考慮到青少年每天四百多克的糖攝取，這個場景都還低估了大家喝的量。而且身體還進到合成脂肪的路徑中，少了生長激素的燃燒脂肪效果，進一步促使脂肪堆積與肥胖。這也是為甚麼，我們會提倡不要吃消夜，尤其不要甜點餅乾類跟飲料。」

兒童增高︱2個方法促進生長激素分泌

臨床上我們有另外一個測試：生長激素激發測試，會在住院的狀況下給孩子打計算過的精準胰島素劑量，誘發孩子的低血糖。

1. 餐與餐之間，有點小餓才好！

在這個狀況下，作為有升血糖效果和面對逆境功能的激素，生長激素通常會被大腦緊急釋放出來自救。當低血糖狀況，生長激素還無法被激發出來，數值低於一定的水平，我們就認為是生長激素缺乏症。

這不是叫大家不要吃東西，都不吃東西身體沒有原料長大也不會發育得好。但是餐與餐之間的有點小餓，其實是誘發生長激素分泌的時機，在這段時間可以有點小點心，但千萬不要是含糖飲料！可以是一些小堅果、小蔬果等。

2. 高強度運動

兒童增高︱13款食物助兒童增高

近年來，還有一些臨床測試，藉由高強度的運動，促成身體能量的燃燒，進到能量不足的狀況下，同樣會誘發生長激素的釋放。視運動的強度不同，甚至也有研究發現可以取代胰島素的測試，達到生長激素激發測試的診斷功能。

兒童增高｜攝取足夠鈣質食物

在飲食方面，鈣及維他命D的吸收對身高的成長是關鍵之一。一至三歲幼兒每天應吸收500至600毫克鈣質，而四至六歲的兒童就應吸收800毫克鈣質。一歲的幼兒建議飲全脂牛奶，兩歲至四歲飲低脂奶，五歲後可飲脫脂奶。每天飲用360至480毫升牛奶和均衡飲食就可攝取足夠的鈣質，避免影響正餐胃口，可每次喝120毫升奶，一天三至四次，也可以用一片芝士或半杯乳酪代替。

兒童健康丨小朋友過瘦不長肉點算好？營養師教3招飲食貼士助健康成長【附食物推薦】

另外，加鈣豆腐、板豆腐、豆奶、魚乾、蝦乾、綠葉蔬菜都含有鈣質，經常吃也可減少飲奶的量。同時要有足夠的維他命D，幫助身體吸收鈣質，可多帶孩子到戶外活動，曬曬太陽。

兒童增高｜肉類豆製品富含蛋白質

蛋白質方面，可吃新鮮瘦肉、魚、蛋及黃豆製品，並去掉肥膏及皮層，避免加工肉如腸仔、午餐肉、煙肉等，一歲以下幼兒建議每天進食約１両肉；一至三歲可吃約１.５両肉；而四至六歲則吃約２両肉。

育兒心得︱培養聰明子女後天教育更重要　哈佛75年研究：5個壞習慣令孩子變蠢

兒童增高｜適當運動刺激生長

除了飲食外，運動有助激發生長激素分泌，有助孩子在有助身高遺傳條件下，達到更好的成果，但沒有一種指定的運動對增高最有效，反而家長可以選擇一個孩子最有興趣的運動，持之以恆。

資優培育｜發掘孩子未知天賦重點栽培　20條問題測試小朋友潛能專長

兒童增高｜睡眠不足影響生長激素分泌

但要注意，基因遺傳仍是影響身高的最大因素，若果父母本身不高或骨架小，小孩的身高也會偏向比同齡小孩矮，所以父母不應過度追求孩子長高，而給予自己及小孩過多的壓力。另外，睡眠不足也導致生長激素分泌不足，而影響發育。若果發現孩子不單長不高，而且容易生病，可在醫生建議下檢查生長激素分泌是否足夠，才對症下藥。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

兒童增高｜長高長肉穩定情緒又聰明　中醫設計5天簡易增高帶飯食譜
17:09 2024/05/22
兒童增高｜長高長肉穩定情緒又聰明　中醫設計5天簡易增高帶飯食譜
兒童增高︱媽媽憂6歲兒長不高迫打激素　1年增高11cm下場卻超慘【附增高貼士】
19:13 2024/06/04
兒童增高︱媽媽憂6歲兒長不高迫打激素　1年增高11cm下場卻超慘【附增高貼士】
兒童增高｜長高要把握生長激素2個分泌高峰　醫生推介兩個睡眠時間黃金點
23:10 2024/06/16
兒童增高｜長高要把握生長激素2個分泌高峰　醫生推介兩個睡眠時間黃金點

你可能感興趣

兒童增高｜長高長肉穩定情緒又聰明　中醫設計5天簡易增高帶飯食譜
17:09 2024/05/22
兒童增高｜長高長肉穩定情緒又聰明　中醫設計5天簡易增高帶飯食譜
兒童增高︱媽媽憂6歲兒長不高迫打激素　1年增高11cm下場卻超慘【附增高貼士】
19:13 2024/06/04
兒童增高︱媽媽憂6歲兒長不高迫打激素　1年增高11cm下場卻超慘【附增高貼士】
兒童增高｜長高要把握生長激素2個分泌高峰　醫生推介兩個睡眠時間黃金點
23:10 2024/06/16
兒童增高｜長高要把握生長激素2個分泌高峰　醫生推介兩個睡眠時間黃金點
兒童健康 家庭教育 正能量 肥胖 鈣質 乳酪 蛋白質 糖分 育兒心得

最高瀏覽

宅男女神丨馮盈盈勤做運動修出靚身段　FYY大騷蜜桃臀+事業線【多圖】
宅男女神丨馮盈盈勤做運動修出靚身段　FYY大騷蜜桃臀+事業線【多圖】
急症室最長等候時間（09月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月09日 時間12:05）
曾俊華：香港仍是國際金融中心　因至少仍擁有「兩個C」
曾俊華：香港仍是國際金融中心　因至少仍擁有「兩個C」
傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
富國島親子遊｜富國島3大玩樂景點推介　坐纜車免費入水上樂園+餵駱駝長頸鹿+富國大世界
富國島親子遊｜富國島3大玩樂景點推介　坐纜車免費入水上樂園+餵駱駝長頸鹿+富國大世界