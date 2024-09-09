兒童增高︱飲1杯珍奶停止長高3小時　專家警告1個時段千萬別喝 【附13款增高食物】

▲ 原來珍奶的糖粉對於兒童生長可以有很大影響！

【兒童增高/生長激素/兒童健康/增高】很多家長都希望仔女「高人一等」，但原來增高除了要早點睡覺外，糖分都是影響兒童成長增高的重要因素，有專家指喝一杯全糖珍珠奶茶，生長激素的分泌會停止近3小時。如果在接近黃昏時份飲，更會抑制到凌晨，把整個精華區的睡眠生長激素分泌時段都錯過了。

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台灣兒童內分泌醫師許鈺敏指出喝一杯全糖珍珠奶茶，生長激素的分泌會「熄火」近3小時。

她指出「我們都知道，生長激素是主導長高的重要激素，生長激素的缺乏會導致身材矮小。生長激素在體內是個高高低低的平衡過程，會隨着運動、用餐、睡眠影響而波動，這樣的激素很難單獨以單次抽血做計量，所以我們平常都是抽生長激素轉化而成的生長因子，作為評估的代表依據。也因為生長激素的波動特性，在醫學上，有一種「生長激素抑制測試」。當一個病人（基本上是成年人）因為肢端肥大等等臨床症狀，懷疑有生長激素分泌過剩時，我們會讓他喝大量的糖，藉由游離糖對生長激素分泌的抑制，抽血檢測生長激素是不是在兩個小時內幾乎驗不到。「

兒童增高︱一杯珍奶令生長激素停止超過2個小時

她續指「糖把生長激素直接停止，兩個小時內幾乎驗不到，一杯全糖珍奶含75克的糖，一杯已經可以令到生長激素停止超過2個小時。吃糖之後血糖上升，會直接導致生長激素的抑制，直到3到5個小時後，血糖回到偏低水平，才迎來生長激素的再上升。如果孩子學校下課後喝一杯，直接抑制生長激素到晚上十點，好不容易身體快處理完，如果補習班下課再一杯，直接抑制到凌晨，把整個精華區的睡眠生長激素分泌時段都錯過了

兒童增高︱不要吃消夜：尤其是甜品、餅乾、飲料

內分泌醫師許鈺敏指「考慮到青少年每天四百多克的糖攝取，這個場景都還低估了大家喝的量。而且身體還進到合成脂肪的路徑中，少了生長激素的燃燒脂肪效果，進一步促使脂肪堆積與肥胖。這也是為甚麼，我們會提倡不要吃消夜，尤其不要甜點餅乾類跟飲料。」

兒童增高︱2個方法促進生長激素分泌

臨床上我們有另外一個測試：生長激素激發測試，會在住院的狀況下給孩子打計算過的精準胰島素劑量，誘發孩子的低血糖。

1. 餐與餐之間，有點小餓才好！

在這個狀況下，作為有升血糖效果和面對逆境功能的激素，生長激素通常會被大腦緊急釋放出來自救。當低血糖狀況，生長激素還無法被激發出來，數值低於一定的水平，我們就認為是生長激素缺乏症。

這不是叫大家不要吃東西，都不吃東西身體沒有原料長大也不會發育得好。但是餐與餐之間的有點小餓，其實是誘發生長激素分泌的時機，在這段時間可以有點小點心，但千萬不要是含糖飲料！可以是一些小堅果、小蔬果等。

2. 高強度運動

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近年來，還有一些臨床測試，藉由高強度的運動，促成身體能量的燃燒，進到能量不足的狀況下，同樣會誘發生長激素的釋放。視運動的強度不同，甚至也有研究發現可以取代胰島素的測試，達到生長激素激發測試的診斷功能。

兒童增高｜攝取足夠鈣質食物

在飲食方面，鈣及維他命D的吸收對身高的成長是關鍵之一。一至三歲幼兒每天應吸收500至600毫克鈣質，而四至六歲的兒童就應吸收800毫克鈣質。一歲的幼兒建議飲全脂牛奶，兩歲至四歲飲低脂奶，五歲後可飲脫脂奶。每天飲用360至480毫升牛奶和均衡飲食就可攝取足夠的鈣質，避免影響正餐胃口，可每次喝120毫升奶，一天三至四次，也可以用一片芝士或半杯乳酪代替。

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另外，加鈣豆腐、板豆腐、豆奶、魚乾、蝦乾、綠葉蔬菜都含有鈣質，經常吃也可減少飲奶的量。同時要有足夠的維他命D，幫助身體吸收鈣質，可多帶孩子到戶外活動，曬曬太陽。

兒童增高｜肉類豆製品富含蛋白質

蛋白質方面，可吃新鮮瘦肉、魚、蛋及黃豆製品，並去掉肥膏及皮層，避免加工肉如腸仔、午餐肉、煙肉等，一歲以下幼兒建議每天進食約１両肉；一至三歲可吃約１.５両肉；而四至六歲則吃約２両肉。

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兒童增高｜適當運動刺激生長

除了飲食外，運動有助激發生長激素分泌，有助孩子在有助身高遺傳條件下，達到更好的成果，但沒有一種指定的運動對增高最有效，反而家長可以選擇一個孩子最有興趣的運動，持之以恆。

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兒童增高｜睡眠不足影響生長激素分泌

但要注意，基因遺傳仍是影響身高的最大因素，若果父母本身不高或骨架小，小孩的身高也會偏向比同齡小孩矮，所以父母不應過度追求孩子長高，而給予自己及小孩過多的壓力。另外，睡眠不足也導致生長激素分泌不足，而影響發育。若果發現孩子不單長不高，而且容易生病，可在醫生建議下檢查生長激素分泌是否足夠，才對症下藥。

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