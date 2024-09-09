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綠葉王丨袁富華愛上操肌晒半裸照 　「登六」後愈來愈弗：為了走更長更遠

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 56 分鐘前

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袁富華真係好弗！

資深演員袁富華入行多年，其演技早已獲觀眾肯定，除早前播映的《反起跑線聯盟2》演「孔校長」一角外，他於電影《周處除三害》演的「香港仔」同樣成為亮點。

今年2月已「登六」的袁富華努力保養身體，日前他於社交網貼出半裸照，他笑言要「容許自戀一下」，見其手臂肌肉結實兼有腹肌雛形。

40+後懶得做運動

另外他更分享其training備忘錄，袁富華直言自從40歲後，就沒有刻意去打理身型，只是做一些適量運動和避免暴飲暴食，不變胖已經心滿意足。

他寫道：「到入咗新界做鄉村人，都只係平日踩單車出入盡量多步行，都冇做好辛苦嘅帶氧運動。因為覺得人到中年要keep係好難嘅！」

【相伴一生】59歲袁富華與圈外女友拉埋天窗　感謝對方不離不棄無條件支持

袁富華貼半裸照！

拍戲操肌有得著

不過袁富華早前拍攝《周處除三害》時要鍛練體能，辛苦幾個月反有得著：「拍完之後之後，都OK喎，重叫郁得吓頂得住喎！ 我個心就咁諗：『難啫！唔係唔得吖嘛！』」

之後袁富華開始跑步、做帶氧運動以及重力訓練：「又啱啱馬來西亞嘅拍攝工作，遇著個健康劇組，唔開A組B組就開C組操！再到今次泰國拍攝一唔駛開工，就去GYM！今日雖然未係最終章最滿意，但都紀錄一下！」

不少網民留言大讚袁富華keep得好，當中包括同樣愛操肌的張繼聰，事實袁富華近年愈來愈弗，他曾分享一張做「站姿前彎式」的照片，足見其柔軟度高外，更證明其血管年齡好年輕呀！

【說笑之人】袁富華揣摩演輕度智障角色　吳肇軒當演員後學懂求快樂

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