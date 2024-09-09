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打擊私煙｜三議員聯同業界發起調查　全港近700零售點貼「二維碼」收集意見

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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邵家輝聯同何俊賢、吳傑莊等今日舉行記者會。（區綽彥攝）

三位立法會議員邵家輝、何俊賢、吳傑莊今日（9日）宣布，聯同OK便利店、港九新界販商社團聯合會、香港持牌酒吧會所聯會、香港正版正貨大聯盟、香港報販協會在9月中下旬舉辦「跨界別反私煙意見調查」，於包括連鎖便利店、報紙檔與酒吧等全港十八區近700個前線零售點，設置問卷二維碼，為期約兩星期，收集市民對私煙問題及政府打擊私煙意見。

何俊賢：煙草稅總稅收下跌百分比遠較吸煙人口下跌多

邵家輝聯同何俊賢、吳傑莊等今日舉行記者會。何俊賢認為，政府不應只重於加稅，他引用煙草稅總收入為證，指今年三月至七月的煙草稅收與去年同期相比，竟然下跌超過50%，此「加煙草稅率後總稅收反而下跌」現象與再上一年度（同樣增加約30%煙草稅後）的情況相似，而從政府數據，這段期間香港的吸煙人口只下跌了4%。除政府收入減少外，亦反映不少煙民轉投私煙市場。

何俊賢指，現時「私煙」問題非常猖獗，舉例公共屋邨派發私煙「點心紙」；暑假期間亦有所謂「私煙青年軍」在各區派發私煙「試食包」。他認為，若處理不好「私煙」問題，會令香港經濟、政府收入受「私煙」問題影響，令正當商戶收益減少。他形容，是向正當商人這個「馬騮仔」加了「金剛箍」，但外面仍很多「小妖」。

邵家輝表示，調查結束後，會分析數據及向政府提供建議，期望可以協助當局制定更有效更貼地控煙措施。吳傑莊認為，在教育層面上，除了教導市民不吸煙，又要教育市民，私煙來源不明，食私煙風險較完稅煙大。

除了「私煙」問題，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁認為，政府推行禁煙政策時，後續措施要想多些，「唔好咁硬」，特別在「水煙」、「加味煙」，希望政府，思考現時經濟這麼差，是否現在這麼急切推行？監管方面，他指要思考是否「一刀切」不容許，水煙是酒吧顧客其中一選擇，對生意很重要。

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