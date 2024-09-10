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超市大搜查丨《LDK》實測13款不脫色唇膏　冠軍色澤持久打造豐盈紅唇

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 42 分鐘前

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【唇膏／唇彩／化妝／超市大搜查／LDK／消委會】不少女士會使用唇膏或唇彩，幫助打造紅潤嫩唇。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測13款價值2000日圓（約110港元）以下平價唇膏唇彩，比較各款產品的完成效果、顏色持久性和使用感，並挑選出完成效果最佳的款式，當中包括KOSÉ、RIRIMEW、REVLON、MAYBELLINE等人氣品牌，其中一款獲高評分，僅售1,420日圓（約77港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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超市大搜查丨3大標準評測各款唇膏唇彩

《LDK》指出，唇膏唇彩能夠瞬間為臉龐精緻度昇華，而不少人都會注意唇膏唇彩會否因為進食或飲水等動作而掉色，故此唇膏的黏著度和持久性都非常重要。

《LDK》以3大標準評測各款唇膏：

  • 完成效果：受測者塗抹產品後，由專業化妝師評估唇膏與皮膚匹配度、嘴唇皺紋撫平效果等效果。
  • 顏色持久性：塗抹若干分鐘後，邀請受測者食香腸，再由專業化妝師評估產品顏色有否變淡。
  • 使用感：受測者實際使用產品一日後，針對塗抹手感、顏色平均度、緊緻度等多方面進行評分。

超市大搜查丨13款唇膏唇彩

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評測結果顯示，「KOSÉ FASIO 緞面光感持色唇膏（04 Rose Pink）」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價為1420日圓（約77港元），性價比甚高。

「KOSÉ FASIO 緞面光感持色唇膏（04 Rose Pink）」在3項評測中均獲得4分以上高分；《LDK》發現，產品不容易脫落，即使經過進食測試後也不見任何顏色變淡的情況；專業化妝師表示，產品讓受測者的嘴唇在外觀上更為豐厚艷麗，亦能好好撫平嘴唇皺紋；多名受測者亦表示，產品手感順暢也不黏膩，只需花數秒時間就能完成嘴唇的妝容。

另一款獲得A級評級的產品為「RIRIMEW Muted Sheer Tint（02 Pink Fondue）」，售價為1870日圓（約101港元）。《LDK》指出，產品組別經過進食測試後，稍微略顯顏色變淡的情況，但不影響整體臉部妝容；專業化妝師表示，產品讓受測者的嘴唇在外觀上更具光澤，較深的紅色讓整體臉部更成熟。

同場加映：

消委會唇膏｜5款唇膏含懷疑致癌物　逾半含重金屬 8款安全名單最平$95

8款高分安全唇膏名單

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