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安樂死︱80歲妻子患腦退化症　深情丈夫攜手同赴「安樂死」：不想在失去她後繼續生活

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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80歲妻子患腦退化症，深情丈夫攜手同赴「安樂死」：不想在失去她後繼續生活。

【安樂死/腦退化症/認知障礙症/安樂死膠囊艙/瑞士/英國】陪伴到生命盡頭的愛情！英國一對結婚近半世紀的夫婦，近日決定一同赴往瑞士「安樂死」，原因是80歲的妻子患上腦退化症，病情日益嚴重；86歲的丈夫表示，妻子希望在生命的最後，能保持對自己和生活的控制，而顯然這只有安樂死能夠賦予，他亦不想在失去妻子後繼續生活，於是決定一同「安樂死」。在與子女商量後，他們申請了以3D打印而成的「安樂死膠囊艙」雙人版的使用，為英國首例。

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據外媒報道，結婚至今已46年的英國夫婦Peter和Christine Scott，二人分別86歲及80歲，育有6名兒孫。不過，妻子Christine因患上腦退化症，醫療及看護成本高昂，一家人難以負擔。最終，他們在與孩子們商量後，決定申請赴往瑞士接受「安樂死」。

曾任英國皇家空軍工程師的丈夫Peter受訪表示，自己雖與妻子有著長久、快樂健康且滿足的人生，但如今二人已風燭殘年：

看著她精神狀況愈來愈差，而我自己的身體亦不斷衰退，這對我來說是可怕的。

妻子Christine在年輕時曾任護士，Peter坦言，雖然他會照顧妻子直到最後，但妻子因在職業生涯中照顧過很多腦退化症患者，所以她堅決希望在生命的最後保持對自己和生活的控制，「安樂死為她提供了這個機會；而我也不想在失去她後繼續生活」。

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申請「安樂死膠囊艙」雙人版 或成英國首例

目前，瑞士為全球少數允許在合法條件下安樂死的國家之一。Peter和Christine已向協助安排安樂死、以瑞士為基地的組織The Last Resort提出申請「二人同行」安樂死，若成事將是英國首例。

據瞭解，The Last Resort在7月展示了一款由3D打印製成的「安樂死膠囊艙」，由澳洲安樂死倡導者Philip Nitschke開發。該款安樂死膠囊艙「Sarco Pod」，特色是可以「迅速降低氧氣水平，同時維持低二氧化碳水平，創造出一種平靜的死亡條件」。使用者在氣密環境下，迅速注入氮氣、減少氧氣比例，從而慢慢失去知覺，最終在非窒息、非恐慌的情況下寧靜離世。

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目前，開發團隊正在尋求建造一個「雙人Sarco」，以便夫妻可以在生命終點一同結束生命。但由於膠囊艙的推出仍存在爭議，「雙人版」仍在待開發階段，因此Peter和Christine夫婦仍須等待一些時日，兩人同生共死的願望在短期內未必可實現。不過，Peter仍希望藉著此次的行動，希望帶動安樂死在英國合法化的討論。

同場加映：拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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