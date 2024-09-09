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親子遊機票｜HK Express再推逾5000張$0機票　飛日韓等14個航點【附搶飛教學】

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

HK Express再推逾5000張$0機票，飛日韓泰等14個航點，但要符合一定資格。（香港經濟日報資料圖片）

【機票優惠/平機票/日本機票/親子遊/親子旅行/香港快運/HK Express/$0機票】HKExpress $0機票回歸！明日（10日）10am開搶！今次免費$0機票多達5,062張來回機票，從香港出發飛日、韓、泰等14個航點，即睇合資格參加者條件。

親子遊機票｜大灣區航空推「雙重優惠套票」　日韓台泰菲2張來回機票$1,380起

HK Express明天9月10日10am再次推出香港出發$0機票！5,062張$0機票飛日/韓/泰等14個航點，包括東京（羽田/成田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷（素萬那普）、布吉、清邁、峴港，來回機票只需$0，另付稅項及燃油附加費。

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開學日｜Ben Sir x 港大3尖子開Live「教學生開學」 分享減壓妙法

來回連稅及燃油附加費後，東京成田$818、東京羽田$806、大阪$815、福岡$696、名古屋$734、高松$685、沖繩$697、首爾$738、釜山/濟州$707、曼谷/布吉/清邁$777、峴港$763。

是次免費來回機票總共有5,062張，先到先得。留意今次優惠並非人人可以參加，合資格的參加者必須通常居住於中國內地（無需提供證明），並符合以下條件：

1. 持有有效的旅遊證件

2. 持有有效的電郵地址

3. 持有有效的中國內地電話號碼

4. 在預訂時已年滿12歲。

點擊圖片即睇$0機票搶飛教學：

點擊圖片放大
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出發日期：由9月17日至11月30日
訂票日期：2024年9月10日10am
旅行日期：2024年9月17日至11月30日
＊每人只可搜尋一人預訂

【預訂詳情】

有關HK Express及其他航空公司的行李安排，詳見：

親子外遊｜8間航空公司最新行李政策　一文看清寄艙行李限額+超重費用

更多搭飛機及買平機票資訊，即睇：

親子旅遊｜落機後1隻顏色行李箱等最耐？　航空公司揭託運真相【附4招減等候時間】

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