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法證先鋒VI劇透丨第21集劇情預告　浩然接報發現李啟陳屍娜娜的車內

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第20集劇集講到浩然等著手調查程式中其他被「詛咒」的死亡事件……

第21集 （10/9）

寶樂與合作夥伴愛麗絲相約見面，竟有人想殺寶樂。

星柏向浩然等提供線索，提到寶樂之前與愛麗絲溝通，發現對方會用一些特別術語。

王靜翻看幾宗意外事故現場的監控錄像，亦有發現，浩然等鎖定目標人物。

冼陽往找佩清解釋，指其前妻安依霖有精神病，自己亦被她刺傷，他還向佩清表白心意，佩清卻沒正面回應他。

李啟往找娜娜要求復合，稱已提出與家人斷絕關係，娜娜卻堅拒復合。

後來，浩然等接報，發現李啟陳屍娜娜的車內。

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