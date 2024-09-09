  • 28°C
香港時間：202499日 (一) 17:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

企圖謀殺｜涉索煙不果刀刺老翁胸   積犯認罪囚10年10個月官指危險人物

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（資料圖片）

曾涉大角咀藏屍紙箱案被判囚8年的張煒倫，於2020年疑向七旬老翁索煙不果後，用刀刺老翁胸口，張其後自首並於警誡下稱因無業及未能申請綜援，於是打算用刀插人及坐監。張早前承認1項企圖謀殺罪，今（9日）於高等法院被判囚10年10個月。法官判刑時指，張是傾向使用暴力的危險人物，對社會安全構成威脅，又斥張為求目標，漠視他人生命，行為冷血。

被告張煒倫（47歲），早前承認1項企圖謀殺罪，指他於2022年8月28日訴深水埗通洲街近玉器市場，企圖謀殺吳姓男子。

庭上透露，被告過往有6次與暴力相關的刑事紀錄，當中包括行劫、傷人、殘酷對待動物及刑事毁壞，被告另曾涉及阻止合法埋葬屍體罪。

代表律師求情時指，報告提及被告聲稱有陌生人出資40萬元予他襲擊事主，惟並非被告原意，這是源於被告當時的表述不清，以致與醫生溝通有誤會。

法官引述心理報告指，被告自我中心、魯莽、刻板及短視，有精神病特徵的反社會人格障礙，對社會構成危險，重犯風險很高。

法官判刑時指，量刑時已考慮七旬男事主的傷勢，包括事主受襲後清醒等。法官指，本案另涉及多項加重罪責因素，包括被告把刀具放到背包上，再到街上傷人，反映被告非一時衝動犯案，而是有一定計劃。

法官續指，即使被告為了解決生計而希望坐牢，但亦沒有必要對事主施以毒手，法官斥被告為求目標，漠視他人生命，行為冷血，又斥被告對長者施襲，行為卑劣，令人齒冷。

法官續指，若非事主及時閃避，傷勢將會更重，又指被告於夜闌人靜時犯案，若非有途人及時報警，事主或會失救。法官又指，被告過往有多項案底，確信是傾向使用暴力的危險人物，對社會安全構成威脅，考慮所有因素後，判被告監禁10年10個月，並強烈建議被告服刑時接受心理輔導。

案情指，2022年8月27日晚上，經營玉石檔的事主收檔後在深水埗散步，至翌日凌晨近1時，被告於通洲街問事主有沒有香煙，事主稱不吸煙，被告突然取出一把刀插向事主胸膛。被告於凌晨3時許到警署自首，被告稱沒有工作及申請不到綜援，遂打算用刀插人及坐監。

資料顯示，被告於1999年涉大角咀紙箱藏屍案，被判囚8年。被告另於2017年涉將家貓五花大綁虐待，判囚10天。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

相關文章

突發意外｜旺角朗豪坊女子危站　情緒激動企商場平台邊緣
今日 13:45
突發意外｜旺角朗豪坊女子危站　情緒激動企商場平台邊緣
機票優惠｜大灣區航空2張來回機票$1,380起　日韓台泰菲都適用
今日 13:41
機票優惠｜大灣區航空2張來回機票$1,380起　日韓台泰菲都適用
假冒官員騙案｜七旬翁遭禁錮被呃1,600萬　19歲跑腿男驚揭同為受害者
今日 14:05
假冒官員騙案｜七旬翁遭禁錮被呃1,600萬　19歲跑腿男驚揭同為受害者
節能措施｜醫管局：北區醫院將新增沼氣能源系統　料每年節省500萬
今日 14:25
節能措施｜醫管局：北區醫院將新增沼氣能源系統　料每年節省500萬

你可能感興趣

突發意外｜旺角朗豪坊女子危站　情緒激動企商場平台邊緣
今日 13:45
突發意外｜旺角朗豪坊女子危站　情緒激動企商場平台邊緣
機票優惠｜大灣區航空2張來回機票$1,380起　日韓台泰菲都適用
今日 13:41
機票優惠｜大灣區航空2張來回機票$1,380起　日韓台泰菲都適用
假冒官員騙案｜七旬翁遭禁錮被呃1,600萬　19歲跑腿男驚揭同為受害者
今日 14:05
假冒官員騙案｜七旬翁遭禁錮被呃1,600萬　19歲跑腿男驚揭同為受害者
輔導 綜援 精神病 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

宅男女神丨馮盈盈勤做運動修出靚身段　FYY大騷蜜桃臀+事業線【多圖】
宅男女神丨馮盈盈勤做運動修出靚身段　FYY大騷蜜桃臀+事業線【多圖】
急症室最長等候時間（09月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月09日 時間12:05）
曾俊華：香港仍是國際金融中心　因至少仍擁有「兩個C」
曾俊華：香港仍是國際金融中心　因至少仍擁有「兩個C」
傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
富國島親子遊｜富國島3大玩樂景點推介　坐纜車免費入水上樂園+餵駱駝長頸鹿+富國大世界
富國島親子遊｜富國島3大玩樂景點推介　坐纜車免費入水上樂園+餵駱駝長頸鹿+富國大世界