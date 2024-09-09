企圖謀殺｜涉索煙不果刀刺老翁胸   積犯認罪囚10年10個月官指危險人物

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曾涉大角咀藏屍紙箱案被判囚8年的張煒倫，於2020年疑向七旬老翁索煙不果後，用刀刺老翁胸口，張其後自首並於警誡下稱因無業及未能申請綜援，於是打算用刀插人及坐監。張早前承認1項企圖謀殺罪，今（9日）於高等法院被判囚10年10個月。法官判刑時指，張是傾向使用暴力的危險人物，對社會安全構成威脅，又斥張為求目標，漠視他人生命，行為冷血。

被告張煒倫（47歲），早前承認1項企圖謀殺罪，指他於2022年8月28日訴深水埗通洲街近玉器市場，企圖謀殺吳姓男子。

庭上透露，被告過往有6次與暴力相關的刑事紀錄，當中包括行劫、傷人、殘酷對待動物及刑事毁壞，被告另曾涉及阻止合法埋葬屍體罪。

代表律師求情時指，報告提及被告聲稱有陌生人出資40萬元予他襲擊事主，惟並非被告原意，這是源於被告當時的表述不清，以致與醫生溝通有誤會。

法官引述心理報告指，被告自我中心、魯莽、刻板及短視，有精神病特徵的反社會人格障礙，對社會構成危險，重犯風險很高。

法官判刑時指，量刑時已考慮七旬男事主的傷勢，包括事主受襲後清醒等。法官指，本案另涉及多項加重罪責因素，包括被告把刀具放到背包上，再到街上傷人，反映被告非一時衝動犯案，而是有一定計劃。

法官續指，即使被告為了解決生計而希望坐牢，但亦沒有必要對事主施以毒手，法官斥被告為求目標，漠視他人生命，行為冷血，又斥被告對長者施襲，行為卑劣，令人齒冷。

法官續指，若非事主及時閃避，傷勢將會更重，又指被告於夜闌人靜時犯案，若非有途人及時報警，事主或會失救。法官又指，被告過往有多項案底，確信是傾向使用暴力的危險人物，對社會安全構成威脅，考慮所有因素後，判被告監禁10年10個月，並強烈建議被告服刑時接受心理輔導。

案情指，2022年8月27日晚上，經營玉石檔的事主收檔後在深水埗散步，至翌日凌晨近1時，被告於通洲街問事主有沒有香煙，事主稱不吸煙，被告突然取出一把刀插向事主胸膛。被告於凌晨3時許到警署自首，被告稱沒有工作及申請不到綜援，遂打算用刀插人及坐監。

資料顯示，被告於1999年涉大角咀紙箱藏屍案，被判囚8年。被告另於2017年涉將家貓五花大綁虐待，判囚10天。

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