家庭理財｜父為孩子儲教育基金亂買股票　投資18年賺127萬存股清單曝光惹羨慕

▲ 父為孩子儲教育基金亂買股票，投資18年賺127萬存股清單曝光惹羨慕。

【家庭理財/親子理財/兒童理財/教育基金/5股票/投資】不少家長會為子女盡早理財儲教育基金，台灣1名爸爸與妻子育有2名子女，每年都會把小孩的壓歲錢和夫妻年終花紅儲起來，並為小孩購買股票，希望將來可以安排他們出國讀書，他自2019年開始以「無腦」亂買的方式，即是不論股票升跌，持續購買不同類型的公司股票，最初他大約投入了326萬台幣（約83萬港元），現已升至約849萬新台幣（約216萬港元），即賺了約有523萬新台幣（約127萬港元）。事件曝光後，不少網民大為羨慕，笑指「機會是留給家裡有準備的人」。

家庭理財｜台父為小孩鋪未來讀書路 無腦存股18年

該名父親日前於Dcard以「幫小孩無腦存股18年」為題，先後發出2篇文章分享為子女理財的事情。他表示在大學遇到1名老師，明白投資要考慮風險、報酬，以及行為財務學概念。畢業後自己在小公司工作，妻子則在銀行上班，2名小孩出生後便開戶，每年將小孩的壓歲錢，夫妻兩人的年終紅利，「一點一點地存進去」。

他又解釋，會開始存股的主要原因是，擔心自己投資時「怕錢被我輸光花光」，所以希望可以留一筆錢給小孩，如果他們讀書成績不錯，可以安排出國留學，於是決定為小孩購買公司股票，並長期持有。

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家庭理財｜「無腦亂買」長期虧損

樓主的投資路並非暢順無阻，他笑言自以為是股神，但多年的存款卻是一直虧損到現在，幸好孩子的帳號是「無腦亂買，只進不出，也不敢亂動」，而18年來購買和持有不同類型公司的股票，更是與樓主的生活相關：

2005年買第一張華南金，因為長官說他台灣土地很多，不會倒……平時吃桂格燕麥，所以2012買一張桂格……平時剪頭髮阿姨說她買很多長榮海，2011買了一張長榮海……家裡警衛是中興保全，2013買了一張中保科……平常都會去7-11買咖啡，2010買了一張統一超……

▲ 樓主18年來購買和持有不同類型公司的股票，都是與生活相關。（Dcard圖片）

家庭理財｜18年賺127萬 平均年增長8%

他又提到所有的股票中，賺得最多的是2019年9月疫情最嚴重期間，購買的台積電股票。直到現在，他由最初約326萬新台幣（約83萬港元），加上股息，已升至約849萬新台幣（約216萬港元），當中虧損近522萬新台幣（127萬港元），損益率高達159%。樓主指「換算下來，平均每年才8%多，也沒多厲害，但這麼多年來好像也沒提心弔膽過」。

▲ 樓主最初大約投入了326萬台幣（約83萬港元），現已升至約849萬新台幣（約216萬港元），即賺了約有523萬新台幣（約127萬港元）。（Dcard圖片）

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家庭理財｜網民讚「天使父母」：出社會就贏在起跑點

帖文引來大批網民留言，大讚樓主是「天使父母」，懂得為孩子理財存錢，「如果每個父母都有這樣做，讓小孩剛出社會就贏在起跑點這樣就足夠了」、「孩子出社會就有近千萬資產，光領股息就能過上很不錯的日子」、「要是被存起來的紅包錢有存在這種地方就好了」、「羨慕啊，我媽只會在我發高燒臥床的時候，開門進來問我為什麼這個月還沒給她兩萬」。

另外，也有網民提醒樓主不要太早讓孩子知道他們存有多少錢，避免他們依賴存款過活而不工作，「我有朋友他都會跟小孩說，導致小孩大學畢業就在家，完全不去工作，因為她認為她已經有500萬幹嘛要工作，而且他住家裡水電費生活用品，完全不會分擔」。

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