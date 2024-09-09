飲食攻略｜腸道權威專家分享黃金護腸早餐組合　只喝1款飲品籲勿喝橙汁

▲ 腸道權威專家分享黃金護腸早餐組合，只喝1款飲品，籲勿喝橙汁。

【早餐／腸胃健康／黃金組合／橙汁／食物／飲品】早餐如何吃得健康又飽肚？英國知名流行病學家暨腸道健康專家Tim Spector近日分享他的「腸胃友善」早餐組合，稱這個黃金組合能讓他「飽到中午」，同時他也強調不喝橙汁。

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腸胃健康｜專家分享黃金護腸早餐組合

Spector近日向外國媒體Business Insider分享他的早餐黃金組合，包括乳酪配堅果、莓果及黑咖啡。他表示，早餐會避免吃麵包、燕麥脆片（granola）、什錦燕麥片（muesli）及穀片（cereal），因為這類食物往往是過度加工食品，並且含有添加糖。

現在Spector早餐都會吃3到4大湯匙的全脂希臘乳酪，配上150毫升克菲爾奶（kefir）或發酵奶，再撒上一些堅果、種子及新鮮或冷凍莓果。而克菲爾奶是一種源自於高加索地區的發酵乳。

Spector表示，他很喜歡在早晨喝克菲爾奶，他目標每天都要吃上3種發酵食品。史丹福大學2021年一項研究顯示，發酵食品有助提高腸道微生物多樣性及降低發炎。

腸胃健康｜早餐不喝１飲品

另外，他又提到，他每天早上也會喝一杯齋啡，對腸道微生物及心臟都有益，因為咖啡含有水溶性纖維及多酚，就像腸道微生物的燃料。2020年一份發表於期刊《Food Frontiers》的研究顯示，多酚有助於腸道健康，能預防糖尿病、肥胖及心血管疾病等慢性病。

他還強調，現時已不再喝橙汁，因為橙汁添加了許多糖，更形容是「早晨最糟糕的飲品之一」。Spector稱，就算不喝齋啡，在齋啡裡添加牛奶及糖也是有益的，因為民眾仍能喝進上述的有益物質，只是他建議盡量少加牛奶和糖。

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腸胃科醫生6大不吃食物名單

外國6名腸胃科醫生及權威，盤點6種食物絕對不吃或甚少食用，以維持腸道健康，其中1種容易讓大部分人跌入「健康陷阱」。

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塔夫茨醫學中心的胃腸病學家Dr. Harmony Allison表示，蛋白能量棒是高度加工的食品，在製作過程中加入大量不知名添加劑，易導致胃脹氣。她建議以牛奶、花生醬、堅果或南瓜籽等食物替代蛋白棒，亦可攝取同等分量的蛋白質。

白麵包

哈佛醫學院副教授Dr. Shilpa Grover指出，精緻澱粉對於腸道健康有影響。大量且長期食用紅肉或精緻澱粉的飲食習慣，容易導致糖尿病、心血管疾病及腸癌等。故此，她建議食用上述食品是可考慮配合一些酸菜，平衡腸道生態。

熱狗和加工肉類

紐約大學格羅斯曼醫學院胃腸病學家Dr. Rabia De Latour引用過往研究，指每周攝入紅肉或加工肉類4次或以上，可增加患上大腸癌風險至20%。故此，每當外出用餐時，她都會盡量避開食用這些冷盤。

紅肉（牛扒）

約翰霍普金斯大學胃腸病學家Dr. Reezwana Chowdhury指出，紅肉及加工肉類，如漢堡扒或牛扒，會增加患上結腸癌和結腸息肉的風險。她解釋，這些食品中含有大量的飽和脂肪，故此食用分量要好好控制，每天攝入超過100克可增加患癌風險。

汽水（碳酸飲料）

約翰霍普金斯大學胃腸病學家Dr. Simon C. Matthews指出，碳酸飲品容易入口，但同時喝太多會導致糖尿病和心臟病。他指，碳酸飲料通常含碳酸和咖啡因，故喝完汽水後會容易產生腹脹、打嗝、甚至胃酸倒流的情況。

油炸食物

腸道微生物研究專家Dr. Mahmoud Ghannoum表示，曾有過往研究指出油炸食物會影響腸道微生物生長，攝取過多油份或加劇脂肪和其他物質在動脈壁上堆積，導致動脈粥狀硬化。長遠來說，引致心血管疾病或中風。

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