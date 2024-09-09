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圈中靚媽丨陳凱琳自揭大仔「玩失蹤」　當年選港姐前張瑪莉給寶貴意見

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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陳凱琳被大仔「玩失蹤」嚇到半死。

由樂樂及陳祺萱主持商業一台節目《點算幸福》在今日（9月9日）邀得陳凱琳（Grace）任嘉賓。早前與丈夫鄭嘉穎一家五口首次遊布吉返港的Grace，與主持人樂樂及陳祺萱透露大仔Rafael上年搬屋突然玩失踪嚇到Grace崩潰流淚的經歷。

Grace回憶稱：「舊年因為細仔Carlos出世，搬屋搬到郊區地方。」可是搬入屋那一刻大仔突然想玩捉迷藏，當刻我正需要處理搬屋嘅箱，拒絕同佢玩。相隔一陣，突然之間唔見咗大仔。因我還未熟識附近環境，我頓時整個人都發慌，不停大叫佢嘅名，不停找也找不到，在外邊不斷尋找。」

圈中靚媽丨陳凱琳穿火辣開窿連身裙　被老公鄭嘉穎投訴

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從錯誤中學習

最終，她回到家後，工人姐姐告知Grace，其實Rafael躲在梳化後面，稱：「我沒有想過原來佢只在我眼前兩呎嘅位置，我走近佢，佢睇著我，我睇著他，我嘅眼淚湧出來，同樣佢都眼淚直流。原來佢一心跟我玩捉迷藏，但聽到我大叫後不敢走出來，以為自己做錯了事，怕給媽媽罵。」

Grace續指：「但是當我搵到佢嗰一刻，我們彼此擁抱。這刻我都為此事作反思，作為媽媽其實當時我不需要忽略大仔嘅想法，可是我當時一心想優先處理這頭家，希望令大家舒舒服服，所以都是一個學習。」

期待全家齊返教會

另外，雖然老公鄭嘉穎未正式成為基督徒，但Grace表示仍然心存盼望，希望將來一家五口一起返教會：「有一次我一個人往外地工幹，我嘅髮型師到訪我家，幫我家嘅小朋友剪頭髮，事後髮型師告訴我，當日他們在家食飯，我老公（鄭嘉穎）竟然主動叫大家合埋雙眼，帶謝飯祈禱，我真係好開心。」
 
組織家庭後的Grace表示幸福變得簡單：「還未組織家庭前，很多事情也以自己做出發點，無論是事業、朋友、圈子，而今日看幸福嘅定義，是會隨著成長而改變，人生是需要不停注入及建立，現階段覺得幸福很簡單，孩子聽話，自己能自由地掌握空間、時間。在演藝圈轉眼間已11年，每年香港小姐選美才提醒自己時間過得這樣快，我能在工作上作出取捨，誠實面對自己演戲上比較弱，轉做自己擅長嘅工作，所以不用再問我會否再拍戲了。」 

選美前張瑪莉給建議
 
11年前選美入行的Grace回看選美歷程，她笑言參加選美之前，前港姐張瑪莉給了她一個有趣的建議：「我小時候很瘦、膚色很黑，但仍渴望有參選港姐嘅女孩嘅那份自信，當時也有跟媽媽提起想選美。有一次在加拿大參加講座，前港姐張瑪莉提議：『如果你要選美，先去箍牙吧！』，這讓我學習面對審美平台嘅現實。那時候是大學一年級，拔掉4顆牙齒後，連自己名字Grace也未能準確發音，讀不到s音，是很有趣嘅經歷。」

Grace感激選美時得到母親的支持：「選美過程跟籌備結婚一樣忙碌，很多細節也忘記了，只記得獲奬那一刻在台上很想找到台下嘅母親，但我見到她正在哭，我便不敢再望她了。母親在我選美期間不斷幫我惡補中文，那時候母親每天跟我上街和買餸時跟我說中文，讀出每種菜嘅名稱，不斷鍛鍊中文，所以我獲奬，她嘅功勞也不少。」
 
經歷過人生不同階段，Grace現時遇上不開心的事情時，她的減壓方法是與信任的朋友傾訴，希望從中學習從另一角度看事情，在過程中使自己的情緒也安定下來。

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