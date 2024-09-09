  • 33°C
香港時間：2024910日 (二) 13:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

電風扇｜電風扇積塵超食電？　切忌直接用水沖扇葉 專家教加「1小物」秒潔淨

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 21 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

電風扇容易堆積灰塵，家事專家教大家2招兼顧清潔及防塵。

【電風扇/清洗風扇/除塵/灰塵/扇葉/網罩/DIY/水沖洗/清潔】炎炎夏日，冷氣及電風扇都是家中必備之物，然而電風扇使用一段時間之後往往容易積上灰塵，影響風力及衛生。有專家就分享2個方法，可以在清潔風扇的同時避免塵埃再次堆積，供大家參考。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜有今生冇來世 4期癌友組團去旅行 打破既定印象笑看生死

台灣團購電商名人486先生近日在個人網站上發文，拆解電風扇積塵的原因；他指出，當風扇插上電源啟動時，扇葉和空氣便會磨擦、產生靜電，令空氣中的灰塵、棉絮附著在扇葉和風罩上。若不定期進行清潔，除了會影響風扇的風速、增加耗電量外，甚至還有機會引起皮膚敏感。

用1物清潔可防灰塵堆積

不過電風扇的網罩大多縫隙較小，清潔起來較為麻煩，他就分享一個方法，表示只要將1匙衣物柔順劑放入1L的溫水中，再將抹布浸濕擰乾，擦拭扇葉及網罩的正反兩面，便能夠減少靜電、避免灰塵堆積，同時亦能達到清潔的功效。

衣物柔順劑為何能防止灰塵堆積？486先生就解釋，原因在於衣物柔順劑內含有「陽離子型界面活性劑」，可以中和風扇表面的的電荷，繼而達到防霉、防靜電及防塵的效果。他最後亦提醒，清潔電風扇之前一定要先拔除電源，也要避免使用過濕的抹布，以免濕氣深入風扇，引起危險。

台灣家事達人「佐藤SATO」亦曾在其YouTube頻道分享清潔電風扇方法。他指出，不少人會在清潔電風扇的灰塵污垢時「直接用水洗」，但這其實是不當的做法，因沖水容易導致電風扇生銹，甚至有機會造成漏電，有一定的安全風險。

更多相關報道：電風扇灰塵︱電風扇多塵勿用水冲　家事達人教用「4小物」灰塵自動脫落

4個小物DIY深層清潔除塵水

「佐藤SATO」表示，如想省時簡單又安全有效地清潔電風扇，可考慮製作「除塵水」，材料十分簡單，只需用到牙刷、水槍、洗潔精及廚房紙巾。步驟如下：

  • 用15g洗潔精加上500cc溫熱水；
  • 放在水槍內搖動，讓洗潔精均勻溶解在水中，即製作完成。

電風扇清洗秘訣

1. 網罩

清洗網罩時，在地上以相互交疊形式鋪上廚房紙，留意鋪設面積要比網罩略大。之後將電風扇前後2塊網罩分別放在紙上的左右兩邊，噴上除塵水。

「佐藤SATO」說明，由於裝載除塵水的水槍在噴灑時有力道，所以網罩表面的灰塵會被噴下來；而網罩又完全被墊在下方的紙巾包覆，因此被噴下的灰塵不會四散，而是會完全附著在紙巾上，效果就像濕敷一樣。

2. 扇葉清洗

「佐藤SATO」接著示範清潔扇葉，表示每1塊葉片都要單獨用廚房紙巾以「一邊用除塵水噴濕，一邊包」的方法包好，然後再等待15分鐘，擦拭乾淨即清潔完成。

點擊圖片放大
+5
+4

清潔頻率

「佐藤SATO」亦提醒，電風扇須每1至2個月清洗1次：

不然電風扇在吹，灰塵在飛，空氣品質會很糟糕啊。

同場加映：夏日開冷氣6招慳電又慳錢

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

消委會風扇｜12款循環扇評測4款奪4.5星　夠涼夠靜又慳電最平$459
11:06 2024/06/25
消委會風扇｜12款循環扇評測4款奪4.5星　夠涼夠靜又慳電最平$459
夏日消暑｜35°C高溫用迷你風扇變暖風機隨時中暑 醫生教1件法寶極速降6°C
14:00 2024/06/24
夏日消暑｜35°C高溫用迷你風扇變暖風機隨時中暑 醫生教1件法寶極速降6°C
手提風扇危機丨 消暑必備手提風扇　跌落地可致爆炸毀容日本消防局籲：受過撞擊即停用
18:21 2024/06/19
手提風扇危機丨 消暑必備手提風扇　跌落地可致爆炸毀容日本消防局籲：受過撞擊即停用

你可能感興趣

消委會風扇｜12款循環扇評測4款奪4.5星　夠涼夠靜又慳電最平$459
11:06 2024/06/25
消委會風扇｜12款循環扇評測4款奪4.5星　夠涼夠靜又慳電最平$459
夏日消暑｜35°C高溫用迷你風扇變暖風機隨時中暑 醫生教1件法寶極速降6°C
14:00 2024/06/24
夏日消暑｜35°C高溫用迷你風扇變暖風機隨時中暑 醫生教1件法寶極速降6°C
手提風扇危機丨 消暑必備手提風扇　跌落地可致爆炸毀容日本消防局籲：受過撞擊即停用
18:21 2024/06/19
手提風扇危機丨 消暑必備手提風扇　跌落地可致爆炸毀容日本消防局籲：受過撞擊即停用
健康問題 網絡熱話 家品 家電

最高瀏覽

李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍
李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍
行山注意丨獨闖中華龍脊「潘多拉魔盒」 25歲背包客失蹤一個多月證實罹難
行山注意丨獨闖中華龍脊「潘多拉魔盒」 25歲背包客失蹤一個多月證實罹難
健康疑雲丨64歲洪朝豐兩度患癌突發長文惹關注　舌癌僅3個月可惡化至末期【拆解5大舌癌症狀】
健康疑雲丨64歲洪朝豐兩度患癌突發長文惹關注　舌癌僅3個月可惡化至末期【拆解5大舌癌症狀】
搭飛機穿搭｜空姐靠睇鞋秒知乘客性格　着洞洞鞋代表衛生差呢款鞋「西客指數」最高
搭飛機穿搭｜空姐靠睇鞋秒知乘客性格　着洞洞鞋代表衛生差呢款鞋「西客指數」最高
待人接物｜約人遲遲唔覆機超自私　細數3類人最乞人憎必屬黑名單
待人接物｜約人遲遲唔覆機超自私　細數3類人最乞人憎必屬黑名單