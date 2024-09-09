電風扇｜電風扇積塵超食電？　切忌直接用水沖扇葉 專家教加「1小物」秒潔淨

▲ 電風扇容易堆積灰塵，家事專家教大家2招兼顧清潔及防塵。

【電風扇/清洗風扇/除塵/灰塵/扇葉/網罩/DIY/水沖洗/清潔】炎炎夏日，冷氣及電風扇都是家中必備之物，然而電風扇使用一段時間之後往往容易積上灰塵，影響風力及衛生。有專家就分享2個方法，可以在清潔風扇的同時避免塵埃再次堆積，供大家參考。

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台灣團購電商名人486先生近日在個人網站上發文，拆解電風扇積塵的原因；他指出，當風扇插上電源啟動時，扇葉和空氣便會磨擦、產生靜電，令空氣中的灰塵、棉絮附著在扇葉和風罩上。若不定期進行清潔，除了會影響風扇的風速、增加耗電量外，甚至還有機會引起皮膚敏感。

用1物清潔可防灰塵堆積

不過電風扇的網罩大多縫隙較小，清潔起來較為麻煩，他就分享一個方法，表示只要將1匙衣物柔順劑放入1L的溫水中，再將抹布浸濕擰乾，擦拭扇葉及網罩的正反兩面，便能夠減少靜電、避免灰塵堆積，同時亦能達到清潔的功效。

衣物柔順劑為何能防止灰塵堆積？486先生就解釋，原因在於衣物柔順劑內含有「陽離子型界面活性劑」，可以中和風扇表面的的電荷，繼而達到防霉、防靜電及防塵的效果。他最後亦提醒，清潔電風扇之前一定要先拔除電源，也要避免使用過濕的抹布，以免濕氣深入風扇，引起危險。

台灣家事達人「佐藤SATO」亦曾在其YouTube頻道分享清潔電風扇方法。他指出，不少人會在清潔電風扇的灰塵污垢時「直接用水洗」，但這其實是不當的做法，因沖水容易導致電風扇生銹，甚至有機會造成漏電，有一定的安全風險。

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4個小物DIY深層清潔除塵水

「佐藤SATO」表示，如想省時簡單又安全有效地清潔電風扇，可考慮製作「除塵水」，材料十分簡單，只需用到牙刷、水槍、洗潔精及廚房紙巾。步驟如下：

用15g洗潔精加上500cc溫熱水；

放在水槍內搖動，讓洗潔精均勻溶解在水中，即製作完成。

電風扇清洗秘訣

1. 網罩

清洗網罩時，在地上以相互交疊形式鋪上廚房紙，留意鋪設面積要比網罩略大。之後將電風扇前後2塊網罩分別放在紙上的左右兩邊，噴上除塵水。

「佐藤SATO」說明，由於裝載除塵水的水槍在噴灑時有力道，所以網罩表面的灰塵會被噴下來；而網罩又完全被墊在下方的紙巾包覆，因此被噴下的灰塵不會四散，而是會完全附著在紙巾上，效果就像濕敷一樣。

2. 扇葉清洗

「佐藤SATO」接著示範清潔扇葉，表示每1塊葉片都要單獨用廚房紙巾以「一邊用除塵水噴濕，一邊包」的方法包好，然後再等待15分鐘，擦拭乾淨即清潔完成。

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清潔頻率

「佐藤SATO」亦提醒，電風扇須每1至2個月清洗1次：

不然電風扇在吹，灰塵在飛，空氣品質會很糟糕啊。

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