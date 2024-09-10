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高才續簽見真章　港府誓嚴把關　汰弱留強

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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高才續簽須有與身份匹配工作。（資料圖片）

【高才通／高才／續簽／人才計劃／】高才通計劃為本港輸入「新血」，但這些新血能否順利融入、助力香港發展，年底陸續申請續簽時，將見真章。知情者表示，當局審批續簽時必定嚴格把關，形容續簽猶如過篩、汰弱留強，更提醒高才勿打「擦邊球」，更勿輕信所謂中介。

職業須與身份匹配 從事保險亦嚴審

根據要求，高才可在逗留期限屆滿前的4星期內，經網上遞交延長逗留期限的申請。如要續簽，必須已獲聘用，或已在香港開辦或參與任何業務。港府官員不時強調，高才獲聘的工作，必須與其學歷、專業匹配；薪酬福利條件，也必須達市場水平。例如一個清華大學金融系畢業的高才，若續簽時稱自己正獲聘做的士司機或洗碗工，就肯定不符合續簽要求；而即使從事保險代理，亦須提供各項證明，證實確有營業，而收入與學歷匹配。

勿打「擦邊球」 申請、續簽毋須靠中介

知情者坦言，當局審批續簽時，較難訂定劃一標準，屆時只能逐個申請查看及審批，暫時亦無打算提供續簽個案以供參考，呼籲高才應踏踏實實搵工，勿打「擦邊球」，「之所以輸入高才，正正是希望他們為香港創造經濟價值。」知情者又再提醒一眾高才，「唔好信中介，根本無需要，自己填就得，唔好畀錢中介賺！」

港府研判：毋須畀錢畀樓亦具吸引力

本港求才若渴，外界擔心若支援配套不足，將影響留才。部分高才亦有過高期望，不時有人要求港府幫手搵工、提供「人才公寓」，或為高才子女在名校預留學額。不過，據知港府研判，計劃本身具吸引力，「不用額外畀錢畀樓，只要畀個身份，仍有好多人願意來香港，因為看中香港的制度優勢。」

從申請數據，亦足可驗證高才通的受歡迎程度及熱度不減。根據入境處資料，計劃推出後申請不斷，雖然今年2月份申請宗數曾下跌至2,911宗，但隨後數月已回升，除了6月份收到3,927宗申請，其他月份的申請宗數均達4,200宗以上。

成功通過篩查 方是值得留下的真人才

人才趨之若鶩，但港府並非照單全收，知情者強調，高才的續簽安排，便是一個篩查過程，「能憑真材實料，通過市場競爭，搵到一份與身份匹配的工作，你就是真高才，值得留低！」他認為，高才不能只指望靠政府幫手搵工，作為政府亦要顧及本地人才感受，政策若過分傾斜外來人才，恐惹民怨。

事實上，港府已成立人才服務辦公室，並提供多項支援服務，幫助新來港人才融入香港，高才若有心留低，應多關注官方發布，勿被中介誤導，否則隨時賠了夫人又折兵。

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撰文 : 傅流螢

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