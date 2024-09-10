慈善中心｜馬會啟動亞洲公益慈善研究計劃　應家柏：鼓勵百家爭鳴

▲ 香港國際慈善論壇晚宴。（馬會供圖）

第四屆香港國際慈善論壇今日閉幕，香港賽馬會同日啟動亞洲公益慈善研究計劃。

馬會表示，為期三年的研究計劃，滙聚了亞洲具影響力的公益慈善機構作為創始合作機構，包括中國宋慶齡基金會、香港賽馬會慈善信託基金、IDEAS Dompet Dhuafa Republika 基金會、哈立德國王基金會 （King Khalid Foundation）、日本財團 （The Nippon Foundation）、Piramal 基金會、 Rainmatter 基金會、陳江和基金會、塔塔諮詢服務 （Tata Consultancy Services）和騰訊公益慈善基金會。

馬會行政總裁、公益慈善研究院董事應家柏強調，亞洲公益慈善研究計劃目的是學習和分享亞洲公益慈善事業的豐富多樣性，矢志鼓勵百家爭鳴，而非千篇一律。

為期兩日的論壇，吸引來自世界各地約100位知名演講者以及 2,000 多位來自40個國家及地區的嘉賓參與。

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