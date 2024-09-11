港美關係｜美眾議院通過港經貿辦事處認證法案　外交部：如一意孤行必將反制

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美國眾議院通過《香港經貿辦認證法案》，中國駐美大使館昨晚表示，已提出嚴正交涉。 在北京，外交部發言人毛寧批評美方抹黑香港國際生育，打壓香港對外經貿合作，性質十分惡劣，中方敦促美方停止推進法案，以免對中美關係穩定和發展造成更大傷害。警告如果美方一意孤行，中方將會採取切實有力措施，堅決反制。

港府：是次政治操作嚴重破壞正常經貿關係

港府則強烈譴責美國國會干預香港事務，指是次政治操作不但惡意攻擊香港特區駐美國經濟貿易辦事處在推動港美之間正常經貿關係和文化交流，甚至鼓吹關閉經貿辦，嚴重破壞正常經濟貿易關係。

港府表示，特區政府在美國設立的三個經貿辦會繼續無畏無懼和不偏不倚地推廣香港的獨特優勢，冀可在互惠互利的原則下，推動港美經貿關係發展和不同方面的合作。

商務及經濟發展局局長丘應樺出席一帶一路高峰論壇後表示，6000多人出席論壇，現時他們對香港的經貿環境充滿信心，又引述早前調查顯示，近八成美國商會會員表示對香港的法治有信心，亦有近七成會員認為《香港國安法》不會影響其企業運作。目前香港有1 200多間美國企業，美國對香港的貿易順差在過去10年達約2,700億美元，顯示他們對在港營商和香港的貿易充滿信心。

尚須參議院通過 由總統簽署生效

美國眾議院以413票贊成、3票反對，通過《香港經貿辦認證法案》，要求美國國務卿在法案生效後30日內，判定香港是否不再享有高度自治，以決定在美國的三間香港經貿辦，是否繼續享有特權和司法豁免權。若否，經貿辦要在180天內停止運作；如容許經貿辦保留現有權利，則可繼續運作一年，並須接受美國國務卿每年定期認證。

《香港經貿辦認證法案》還要經參議院通過，並由總統簽署方生效。

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